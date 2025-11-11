Az NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal) nyomozói több mint másfél éve vizsgálják az ukrán energiaszektorban kialakult korrupciós hálózatot. A hivatal által közzétett hangfelvételek szerint Timur Mindics, Zelenszkij közeli üzlettársa, becenevén „Karlson”, az SZBU (Ukrajna Biztonsági Szolgálata), az ügyészség és a Gazdasági Biztonsági Hivatal bevonásával irányította a vesztegetési és pénzmosási rendszert – írja a Gazeta.ru.

Zelenszkij korrupció: házkutatás és nyomozás Kijevben (Fotó: AFP)

A felvételeken Mindics arról beszél, hogy jelentős összegeket kell szétosztani az állami szervek és biztonsági hivatalok között, ami világosan mutatja a korrupció mélységét Kijevben és az egész országban.

Néhány napja az Origo is beszámolt arról, hogy a NABU nyomozói házkutatást tartottak Mindics kijevi otthonában. A vizsgálat része az energiaszektor állami vállalatainak irányítását érintő nagyszabású korrupciós hálózat feltérképezésének. Mindics azonban fülest kaphatott, mert néhány órával a házkutatás előtt elhagyta Ukrajnát, és pénzügyeit kezelő társai szintén külföldre távoztak. A vizsgálat során kiderült, hogy a nyomozók Herman Galuscsenkót, a korábbi energiaügyi minisztert is bevonták az ügy feltérképezésébe.

A történtek újra felvetik a Zelenszkij korrupció kérdését Ukrajnában.

Bár a kormány korábban igyekezett korlátozni a független korrupcióellenes szervek hatáskörét, a nyári jogszabály-módosítás után a NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) továbbra is aktívan nyomoz az energiaszektorban zajló pénzügyi visszaélések és közpénzek elsikkasztása ügyében.