Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Oroszország a budapesti békecsúcsról!

Fontos

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál – mindenkit érint

NABU

Fordulat történt Zelenszkij korrupciós ügyében, durva részletek derültek ki

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az NABU nyomozása szerint a SZBU (Ukrajna Biztonsági Szolgálata), az ügyészség és a Gazdasági Biztonsági Hivatal is érintett volt az Ukrajna energiaszektorában zajló korrupciós ügyekben, központi szereplőként pedig Timur Mindicset, Zelenszkij egyik legközelebbi üzleti partnerét említik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NABUkorrupciós hálózatZelenszkij

Az NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal) nyomozói több mint másfél éve vizsgálják az ukrán energiaszektorban kialakult korrupciós hálózatot. A hivatal által közzétett hangfelvételek szerint Timur Mindics, Zelenszkij közeli üzlettársa, becenevén „Karlson”, az SZBU (Ukrajna Biztonsági Szolgálata), az ügyészség és a Gazdasági Biztonsági Hivatal bevonásával irányította a vesztegetési és pénzmosási rendszert – írja a Gazeta.ru.

Zelenszkij korrupció: házkutatás és nyomozás Kijevben
Zelenszkij korrupció: házkutatás és nyomozás Kijevben (Fotó: AFP)

A felvételeken Mindics arról beszél, hogy jelentős összegeket kell szétosztani az állami szervek és biztonsági hivatalok között, ami világosan mutatja a korrupció mélységét Kijevben és az egész országban.

Néhány napja az Origo is beszámolt arról, hogy a NABU nyomozói házkutatást tartottak Mindics kijevi otthonában. A vizsgálat része az energiaszektor állami vállalatainak irányítását érintő nagyszabású korrupciós hálózat feltérképezésének. Mindics azonban fülest kaphatott, mert néhány órával a házkutatás előtt elhagyta Ukrajnát, és pénzügyeit kezelő társai szintén külföldre távoztak. A vizsgálat során kiderült, hogy a nyomozók Herman Galuscsenkót, a korábbi energiaügyi minisztert is bevonták az ügy feltérképezésébe.

A történtek újra felvetik a Zelenszkij korrupció kérdését Ukrajnában. 

Bár a kormány korábban igyekezett korlátozni a független korrupcióellenes szervek hatáskörét, a nyári jogszabály-módosítás után a NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) továbbra is aktívan nyomoz az energiaszektorban zajló pénzügyi visszaélések és közpénzek elsikkasztása ügyében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!