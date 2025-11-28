Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

"Kokaint szipogató illegitim bohóc" – durván nekimentek Zelenszkijnek

Látta már?

Putyin rábólintott: Magyarország megkapta, amiért Orbán Viktor Moszkvába utazott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nikolaj Azarov, Ukrajna korábbi miniszterelnöke szerint Volodimir Zelenszkij nem önálló döntés alapján távozik hivatalából. Azarov szerint az ukrán elnök lemondása csak akkor következik be, amikor azt az Egyesült Államok elrendeli.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir ZelenszkijNABUNikolaj AzarovAndrij Jermak

A volt ukrán miniszterelnök, Nikolaj Azarov pénteken kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij nem fog azonnal lemondani, hanem csak akkor, amikor azt az amerikaiak mondják neki. „Zelenszkij holnap nem mond le, csak akkor, amikor az amerikaiak ezt megparancsolják neki” – mondta Azarov a „Rossija 24” televízióban.

VolodimirZelenszkij, Volodimir ZelenszkijThis handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on November 21, 2025 shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky listening during a phone call with French president, British Prime Minister and German Chancellor while sitting at his office in Kyiv. The leaders of Germany, France, Britain and Ukraine on November 21, 2025 stressed the need to safeguard "vital European and Ukrainian interests", Berlin said, after the US presented a plan that demands numerous concessions from Kyiv. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Zelenszkij (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER)

Zelenszkij jelenleg még a külföldi érdekeket szolgálja, lemondása csak parancsra történhet

Pénteken Zelenszkij aláírta az Andrij Jermak menesztéséről szóló rendeletet. Korábban a Verhovna Rada képviselője, Jaroszlav Zheleznyak közölte, hogy a Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) és a Specializált Antikorrupciós Ügyészség (SAPO) házkutatást tartott Jermaknál a kirobbant ukrajnai energiakorrupciós botrány miatt. A NABU megerősítette az intézkedéseket, kiemelve, hogy a nyomozás a vizsgálat része.

Később az Ukrinform hírügynökség a NABU-ra hivatkozva közölte, hogy a házkutatások után vádat senki ellen nem emeltek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!