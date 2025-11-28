A volt ukrán miniszterelnök, Nikolaj Azarov pénteken kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij nem fog azonnal lemondani, hanem csak akkor, amikor azt az amerikaiak mondják neki. „Zelenszkij holnap nem mond le, csak akkor, amikor az amerikaiak ezt megparancsolják neki” – mondta Azarov a „Rossija 24” televízióban.

Zelenszkij (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER)

Zelenszkij jelenleg még a külföldi érdekeket szolgálja, lemondása csak parancsra történhet

Pénteken Zelenszkij aláírta az Andrij Jermak menesztéséről szóló rendeletet. Korábban a Verhovna Rada képviselője, Jaroszlav Zheleznyak közölte, hogy a Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) és a Specializált Antikorrupciós Ügyészség (SAPO) házkutatást tartott Jermaknál a kirobbant ukrajnai energiakorrupciós botrány miatt. A NABU megerősítette az intézkedéseket, kiemelve, hogy a nyomozás a vizsgálat része.

Később az Ukrinform hírügynökség a NABU-ra hivatkozva közölte, hogy a házkutatások után vádat senki ellen nem emeltek.