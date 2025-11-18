Macronék durván megalázták Zelenszkijt – olyan csapás érte, hogy köpni-nyelni nem tudott

A francia védelmi miniszter, Catherine Vautrin kínos hibát követett el: összetévesztette az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt a meggyilkolt francia karikaturistával, Georges Wolinskival – írja a Le Matin.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: Tom Brenner / AFP

Halott karikaturistának nézte Zelenszkijt a francia miniszter

Zelenszkij Franciaországba látogatott Emmanuel Macron elnökhöz,

ám a találkozón Vautrin „monsieur Wolinskiként” szólította meg az ukrán vezetőt.

A bakik ezzel nem értek véget. Zelenszkij állítása szerint nem találtak tolmácsot a beszélgetéshez, ezért ironikusan megjegyezte: úgy tűnik, a „tolmácsok vásárolni mentek”.

Georges Wolinski a Charlie Hebdo legendás karikaturistája volt, akit 2015-ben az újság szerkesztőségében öltek meg az al-Kaida terroristái.

Korábban Macron elárulta az Ukrajnával kötött történelmi megállapodás részleteit is: Franciaország akár száz Rafale vadászgépet is szállíthat Kijevnek teljes fegyverzettel.