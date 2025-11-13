Hírlevél

Rendkívüli

Jön Putyin történelmi bejelentése, az egész világ erre vár

Egyre nő a feszültség Kijevben: ukrán források szerint már készül a Majdan Zelenszkij ellen, miután a korrupciós botrányok elérték az elnök legszűkebb körét is. A Bratstvo párt alapítója, Dmitro Korcsinszkij szerint „komoly emberek” – köztük jelenlegi és volt polgármesterek – vesznek részt az előkészületekben.
Ukrajnában már megkezdődtek az előkészületek egy Majdan-tüntetésre Volodimir Zelenszkij elnök ellen – erről Dmitro Korcsinszkij, a Bratstvo (Testvériség) párt alapítója beszélt a Strana.ua Telegram-csatornáján. 

Zelenszkij ellen készül új Majdan Ukrajnában a korrupciós ügyek miatt
Zelenszkij ellen készül új Majdan Ukrajnában a korrupciós ügyek miatt Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /  

Korcsinszkij szerint a háttérben „komoly emberek” állnak, köztük több ukrán város polgármestere, illetve korábbi városvezetők. „Ami az utcai tiltakozásokat illeti, azok már szervezés alatt állnak – készül a Majdan, készülnek az utcai zavargások, és a front megingatásának kísérlete is folyamatban van” – mondta a politikus.

A Bratstvo szervezet – amelyet Oroszország terrorszervezetként tart nyilván – jelenleg is része az ukrán katonai hírszerzés (GUR) kötelékének.

A szakértők szerint a Majdan előkészületei összefügghetnek az elnök körül kirobbant korrupciós botrányokkal, különösen a Timur Mindics-ügy után, amely Zelenszkij bizalmi körét érinti.

 

 

