Ukrajnában már megkezdődtek az előkészületek egy Majdan-tüntetésre Volodimir Zelenszkij elnök ellen – erről Dmitro Korcsinszkij, a Bratstvo (Testvériség) párt alapítója beszélt a Strana.ua Telegram-csatornáján.

Zelenszkij ellen készül új Majdan Ukrajnában a korrupciós ügyek miatt Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /

Korcsinszkij szerint a háttérben „komoly emberek” állnak, köztük több ukrán város polgármestere, illetve korábbi városvezetők. „Ami az utcai tiltakozásokat illeti, azok már szervezés alatt állnak – készül a Majdan, készülnek az utcai zavargások, és a front megingatásának kísérlete is folyamatban van” – mondta a politikus.

A Bratstvo szervezet – amelyet Oroszország terrorszervezetként tart nyilván – jelenleg is része az ukrán katonai hírszerzés (GUR) kötelékének.

A szakértők szerint a Majdan előkészületei összefügghetnek az elnök körül kirobbant korrupciós botrányokkal, különösen a Timur Mindics-ügy után, amely Zelenszkij bizalmi körét érinti.