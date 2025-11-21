Akkorát hazudott Zelenszkij, hogy rászakad a Rada teteje

A frakció tegnapi ülésén Zelenszkij egyértelművé tette, hogy szerinte a korrupció ügyében kirobbant botrány hátteréről nem volt tudomása. Beszámolók szerint az elnök azt mondta, fogalma sem volt arról, milyen hálózatot működtetett Mindics és köre, és azt is hozzátette: kész biztosítani a vizsgálat támogatása minden szükséges lépését - írja a Strana.

Zelenszkij szerint semmiről sem tudott a Mindics-ügyről – vizsgálatot ígér Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /

A Suspilne értesülései szerint a képviselők közül többen számon kérték Zelenszkijt az elnöki hivatal felelősségéről. Nikita Poturajev azt mondta, az államfő úgy reagált az Andrij Jermak menesztését követelő hangokra, hogy „az elnöki iroda az ő személyzeti osztálya”, és jogában áll meghozni minden személyi döntést a kormány működésével kapcsolatban.

Maszlov neve azonnal felmerült mint miniszterjelölt

Egy névtelenséget kérő képviselő szerint az elnök azt javasolta, hogy a frakció kezdjen el új jelöltekről tárgyalni azokra a posztokra, amelyek a botrány miatt megüresedtek. A beszélgetés azonban hamar konkrét irányt vett, amikor Zelenszkij egyből megnevezett egy jelöltet is.

– „Van itt nekünk egy Maszlov nevű képviselőnk. Nem vállalná el a posztot?” – idézte fel a forrás Zelenszkij szavait.

Denisz Maszlov, a Legfelsőbb Tanács jogpolitikai bizottságának vezetője ekkor felállt, és úgy reagált:

– „Ha ez az elnök parancsa, akkor miniszter leszek.”

A frakcióülés tanúsága szerint Zelenszkij most a nyíltságra és a vizsgálatok támogatására építi kommunikációját, miközben belső köreiben is komoly átrendeződés kezdődhet.