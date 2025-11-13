Teljes pánikban a rettegő Zelenszkij – ez már a vég kezdete?

Az RBC-Ukraine értesülései szerint Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bizalmasa és korábbi üzlettársa, elveszítheti ukrán állampolgárságát. A lap forrásai szerint az eljárást már előkészítették, és „az ügyvédek jelenleg a részleteket vizsgálják”.

Zelenszkij bizalmasa elveszítheti ukrán állampolgárságát – korrupció miatt vizsgálják Timur Mindicset

Fotó: Martin Bertrand / Hans Lucas/AFP

„Mindics esetében megkezdődött az állampolgárság megvonásának folyamata, a jogi értékelés folyamatban van” – idézte a portál az egyik kormányzati forrást.

A hatósági források szerint az állampolgárság elvesztése „nem befolyásolja” a folyamatban lévő korrupciós eljárásokat. Mindics ellen az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomoz, miután november 10-én nagyszabású akciót indított az energetikai szektorban feltárt visszaélések ügyében.

Két nappal később a kormány felfüggesztette az ukrán igazságügyi miniszter, valamint a volt energetikai miniszter, Herman Haluscsenko tevékenységét. A hatóságok házkutatást tartottak Mindics irodájában is, akit az ukrán sajtóban gyakran Zelenszkij „pénztárcájaként” emlegetnek.

Az ukrán állampolgárság megvonása újabb fejezetet nyithat az elnöki köröket is érintő korrupciós botrányban, miközben Kijevben egyre több politikai következménytől tartanak.