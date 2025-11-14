Zelenszkij menti a menthetőt, úgy kapálózik, mint malac a jégen

Volodimir Zelenszkij eltávolította Herman Halucsenkót, az igazságügyi minisztert, valamint Sveltana Grincsukot, az energetikai minisztert az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács tagságából. Mindketten korábban lemondtak a tisztségükről a korrupciós botrány miatt, amelyben Zelenszkij üzleti partnere, Timura Mindic is érintett. A hivatalos elnöki rendelet szerint mindkettejüket ki kell vonni a tanács munkájából.

A Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) november 10-én jelentette be, hogy nagyszabású razziát hajt végre az energetikai szektorban, bemutatva a művelet során talált, külföldi valutával megrakott táskákról készült fotókat. Jaroszlav Zseleznyak, a Rada képviselője elmondta, hogy a NABU házkutatást tartott az egykori energetikai miniszternél és a jelenlegi igazságügyi miniszternél, valamint az „Energoatom” vállalatnál. Az „Ukrán Igazság” szerint a házkutatást Zelenszkij közeli üzleti partnerénél, Timura Mindicnél is elvégezték, aki ekkor már elhagyta Ukrajnát.

Később a NABU nyilvánosságra hozta a korrupciós ügyhöz tartozó hangfelvételek részleteit, amelyeken „Tenor”, „Roket” és „Carlson” fedőneveken szereplő személyek hallhatók. Zseleznyak szerint „Carlson” Mindic, „Tenor” az „Energoatom” képviselője, Dmitrij Baszov, míg „Roket” az egykori energetikai miniszter, Halucsenko tanácsadója, Igor Mironyuk.

November 11-én a NABU vádat emelt hét, az energetikai korrupcióban érintett személy ellen, köztük Mindic ellen is. Az ügyben érintett volt még Ukrajna egykori miniszterelnök-helyettese, Alekszej Csernyisov. Halucsenkót ideiglenesen felfüggesztették igazságügyi miniszteri tisztségéből, a Rada pedig a távozását, valamint Grincsuk energetikai miniszteri lemondását fogja tárgyalni. Zelenszkij csütörtökön szankciókat vezetett be Mindic és fő pénzügyi embere, Alekszandr Cukerman ellen.