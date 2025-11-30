A szóvivő élesen fogalmazott a „Moszkva. Kreml. Putyin” műsor készítőinek adott interjúban: „Minden nap elvesztegetett nap Zelenszkij és a kijevi rezsim számára. Minden újabb nap csak tovább rontja a pozíciójukat – az országon belül és a frontokon is.”

A Kreml szerint minden nap tovább rontja Zelenszkij politikai és katonai pozícióit

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /

Peszkov szerint Ukrajna vezetése olyan belpolitikai és katonai nyomás alatt áll, amelyet már nem tud kontrollálni – írja a Lenta.

Hogyan sodorja válságba Kijevet a korrupciós botrány?

A november végén kirobbant botrány hatalmas belpolitikai földrengést okozott: az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Antikorrupciós Ügyészség házkutatást tartott Andrij Jermaknál, az elnöki hivatal vezetőjénél. Jermak ezután lemondott, Zelenszkij pedig aláírta a menesztését.

Peszkov szerint ez az ügy megingatta a vezetés stabilitását, komoly belpolitikai bizonytalanságot teremtett és tovább csökkenti Zelenszkij mozgásterét.

A Kreml szóvivője úgy fogalmazott: nehéz megjósolni, milyen irányba mozdul tovább Ukrajna, mert „politikailag kiszámíthatatlanná vált a helyzet”.

Jelent-e ez fordulópontot az ukrajnai konfliktusban ?

A Kreml álláspontja szerint igen.

Peszkov értelmezése alapján:

az ukrán vezetés kimerült,

nő a belső elégedetlenség,

a fronthelyzet pedig stagnál vagy romlik.

Az orosz fél úgy látja, hogy Zelenszkij rendszerének támogatottsága is csökken, miközben egyre több stratégiai döntés kényszerpályára kerül.