A szóvivő élesen fogalmazott a „Moszkva. Kreml. Putyin” műsor készítőinek adott interjúban: „Minden nap elvesztegetett nap Zelenszkij és a kijevi rezsim számára. Minden újabb nap csak tovább rontja a pozíciójukat – az országon belül és a frontokon is.”
Peszkov szerint Ukrajna vezetése olyan belpolitikai és katonai nyomás alatt áll, amelyet már nem tud kontrollálni – írja a Lenta.
Hogyan sodorja válságba Kijevet a korrupciós botrány?
A november végén kirobbant botrány hatalmas belpolitikai földrengést okozott: az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Antikorrupciós Ügyészség házkutatást tartott Andrij Jermaknál, az elnöki hivatal vezetőjénél. Jermak ezután lemondott, Zelenszkij pedig aláírta a menesztését.
Peszkov szerint ez az ügy megingatta a vezetés stabilitását, komoly belpolitikai bizonytalanságot teremtett és tovább csökkenti Zelenszkij mozgásterét.
A Kreml szóvivője úgy fogalmazott: nehéz megjósolni, milyen irányba mozdul tovább Ukrajna, mert „politikailag kiszámíthatatlanná vált a helyzet”.
Jelent-e ez fordulópontot az ukrajnai konfliktusban?
A Kreml álláspontja szerint igen.
Peszkov értelmezése alapján:
- az ukrán vezetés kimerült,
- nő a belső elégedetlenség,
- a fronthelyzet pedig stagnál vagy romlik.
Az orosz fél úgy látja, hogy Zelenszkij rendszerének támogatottsága is csökken, miközben egyre több stratégiai döntés kényszerpályára kerül.