Háború

Éjjel bekövetkezett, amitől Moszkva hetek óta tartott – ilyen pusztítást még ők sem láttak

Ukrajna

Sokkoló nyilatkozat: Zelenszkij napjai meg vannak számlálva

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Kreml szerint súlyos fordulat jöhet Ukrajnában. Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin szóvivője arról beszélt, hogy Zelenszkij politikai és katonai pozíciói napról napra látványosan romlanak.
UkrajnabotrányZelenszkijPeszkov

A szóvivő élesen fogalmazott a „Moszkva. Kreml. Putyin” műsor készítőinek adott interjúban: „Minden nap elvesztegetett nap Zelenszkij és a kijevi rezsim számára. Minden újabb nap csak tovább rontja a pozíciójukat – az országon belül és a frontokon is.”

VolodimirZelenszkij, Volodimir Zelenszkij Ukraine's President Volodymyr Zelensky listens during a press conference in Kyiv on October 31, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
A Kreml szerint minden nap tovább rontja Zelenszkij politikai és katonai pozícióit
Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /  

Peszkov szerint Ukrajna vezetése olyan belpolitikai és katonai nyomás alatt áll, amelyet már nem tud kontrollálni – írja a Lenta.

Hogyan sodorja válságba Kijevet a korrupciós botrány?

A november végén kirobbant botrány hatalmas belpolitikai földrengést okozott: az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Antikorrupciós Ügyészség házkutatást tartott Andrij Jermaknál, az elnöki hivatal vezetőjénél. Jermak ezután lemondott, Zelenszkij pedig aláírta a menesztését.

Peszkov szerint ez az ügy megingatta a vezetés stabilitását, komoly belpolitikai bizonytalanságot teremtett és tovább csökkenti Zelenszkij mozgásterét.

A Kreml szóvivője úgy fogalmazott: nehéz megjósolni, milyen irányba mozdul tovább Ukrajna, mert „politikailag kiszámíthatatlanná vált a helyzet”.

Jelent-e ez fordulópontot az ukrajnai konfliktusban?

A Kreml álláspontja szerint igen.
Peszkov értelmezése alapján:

  • az ukrán vezetés kimerült,
  • nő a belső elégedetlenség,
  • a fronthelyzet pedig stagnál vagy romlik.

Az orosz fél úgy látja, hogy Zelenszkij rendszerének támogatottsága is csökken, miközben egyre több stratégiai döntés kényszerpályára kerül.

 

 

