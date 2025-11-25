Zelenszkij úgy nyafog, mint egy óvodás – végtelenül szánalmas, amit csinál

Vlagyimir Zelenszkij az orosz légicsapások után ismét a nyugati országoktól könyörög katonai segítségért.

Zelenszkij.

Fotó: AFP

Zelenszkij újra a nyugati katonai segítségért könyörög az orosz támadások után

„Semmiféle szünetet nem engedhetünk a támogatásban” – írta a Telegram-csatornáján.

A védelmi minisztérium kedden jelentette, hogy az orosz fegyveres erők válaszul Kijev polgári célpontok elleni terrortámadásaira éjszaka tömeges csapást mértek az ukrán hadiipari és energetikai létesítményekre.

Nemrég a The Washington Post értesülései szerint az Egyesült Államok jeleket küldött Ukrajnának, hogy a katonai támogatás megszűnhet, amennyiben Kijev nem hajlandó elfogadni a washingtoni béketervet.