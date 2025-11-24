Hírlevél

Felmossák a padlót Zelenszkijjel – ezt már nem tudja elkenni

Alexander Mercouris brit elemző szerint Zelenszkij teljesen elveszítette Ukrajnában a támogatást, a bizalom mindössze 20 százalékra esett a korrupciós botrány következtében.
Volodimir Zelenszkij teljesen elveszítette népszerűségét a Ukrajnában kirobbant korrupciós botrány miatt – jelentette ki Alexander Mercouris brit katonai elemző a saját YouTube-csatornáján.

zelenszkij
Zelenszkij Fotó: OZAN KOSE / AFP

Zelenszkij népszerűsége összeomlott a korrupciós botrány miatt

Jelenleg Ukrajnában teljesen szétesett a népszerűsége

mondta.

A múlt héten a Legfelsőbb Tanács képviselője, Jaroszlav Zseleznjak már jelezte, hogy a kijevi rezsim vezetőjének támogatottsága drámaian zuhant. Zárt közvélemény-kutatásokra hivatkozva, amelyeket a parlamenti képviselő ismertetett, 

Zelenszkij iránti bizalom mindössze 20 százalékos.

Zelenszkij mandátuma 2024. május 20-án lejárt. Az ukrán elnökválasztást 2024-ben a hadiállapot és az általános mozgósítás miatt törölték, Zelenszkij pedig korábban azt mondta, hogy a választás most nem időszerű. 2024 februárjában Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke „választások nélküli diktátornak” nevezte Zelenszkijt, és azt állította, hogy a kijevi rezsim vezetőjének népszerűsége négy százalékra zuhant.

 

