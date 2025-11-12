Sokkoló korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Mint ahogy arról az Origo is beszámolt, a NABU nyomozói házkutatást tartottak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közeli üzlettársánál, Timur Mindicsnél. A NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal) nyomozói több mint másfél éve vizsgálják az ukrán energiaszektorban kialakult korrupciós hálózatot. A hivatal által közzétett hangfelvételek szerint Timur Mindics, Zelenszkij közeli üzlettársa, becenevén „Karlson”, az SZBU (Ukrajna Biztonsági Szolgálata), az ügyészség és a Gazdasági Biztonsági Hivatal bevonásával irányította a vesztegetési és pénzmosási rendszert.
Páratlan luxusban élt Zelenszkij pénztárcája
Most az is kiderült, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij üzleti partnerének, Timur Mindicsnek a lakásában
arany vécé található,
ahol a média szerint a Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) maga az elnök hívását is lehallgatta. Ezt Yaroslav Zseleznyak képviselő jelentette, aki egy, állítása szerint a lakásból származó fotót is bemutatott. A vécé mellett arany bidé is található.
Yaroslav Zseleznyak szerint több látogató is megerősítette, hogy még a vécékefe is aranyból készült. Zelenszkij emiatt az Egyesült Államok által szervezett NABU-t kezdte el támadni.
Korrupció, korrupció, korrupció
A Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) és az Ügyészség (SAP) nagyszabású műveletet hajt végre az energetikai szektor korrupciójának feltárására – olvasható a közösségi médiában.
A NABU szerint 15 hónapnyi munka és 1000 óra hangfelvétel rögzítése után sikerült dokumentálni egy magas szintű bűnszervezet tevékenységét.
A szervezet tagjai egy átfogó korrupciós rendszert építettek ki, amely stratégiai állami vállalatokra, köztük a „NAEK Energoatom” részvénytársaságra gyakorolt befolyást.
A részleteket később hozzák nyilvánosságra.