Sokkoló korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Mint ahogy arról az Origo is beszámolt, a NABU nyomozói házkutatást tartottak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közeli üzlettársánál, Timur Mindicsnél. A NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal) nyomozói több mint másfél éve vizsgálják az ukrán energiaszektorban kialakult korrupciós hálózatot. A hivatal által közzétett hangfelvételek szerint Timur Mindics, Zelenszkij közeli üzlettársa, becenevén „Karlson”, az SZBU (Ukrajna Biztonsági Szolgálata), az ügyészség és a Gazdasági Biztonsági Hivatal bevonásával irányította a vesztegetési és pénzmosási rendszert.

Páratlan luxusban élt Zelenszkij pénztárcája

Most az is kiderült, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij üzleti partnerének, Timur Mindicsnek a lakásában

arany vécé található,

ahol a média szerint a Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) maga az elnök hívását is lehallgatta. Ezt Yaroslav Zseleznyak képviselő jelentette, aki egy, állítása szerint a lakásból származó fotót is bemutatott. A vécé mellett arany bidé is található.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

Yaroslav Zseleznyak szerint több látogató is megerősítette, hogy még a vécékefe is aranyból készült. Zelenszkij emiatt az Egyesült Államok által szervezett NABU-t kezdte el támadni.

Korrupció, korrupció, korrupció

A Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) és az Ügyészség (SAP) nagyszabású műveletet hajt végre az energetikai szektor korrupciójának feltárására – olvasható a közösségi médiában.

A NABU szerint 15 hónapnyi munka és 1000 óra hangfelvétel rögzítése után sikerült dokumentálni egy magas szintű bűnszervezet tevékenységét.

A szervezet tagjai egy átfogó korrupciós rendszert építettek ki, amely stratégiai állami vállalatokra, köztük a „NAEK Energoatom” részvénytársaságra gyakorolt befolyást.

A részleteket később hozzák nyilvánosságra.