Timur Mindics

Ukrán háborús maffia: döbbenetes dolgot találtak a Zelenszkij pénztárcájának otthonában

53 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az ukrán elnök üzleti partnere, Timur Mindics lakásában arany vécét és bidét fedeztek fel. A képviselő, Yaroslav Zseleznyak által bemutatott fotó szerint a luxusfürdőszoba a botrány új dimenzióját mutatja.
Timur MindicsNABUEgyesült ÁllamokVolodimir Zelenszkij

Sokkoló korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Mint ahogy arról az Origo is beszámolt, a NABU nyomozói házkutatást tartottak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közeli üzlettársánál, Timur Mindicsnél. A NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal) nyomozói több mint másfél éve vizsgálják az ukrán energiaszektorban kialakult korrupciós hálózatot. A hivatal által közzétett hangfelvételek szerint Timur Mindics, Zelenszkij közeli üzlettársa, becenevén „Karlson”, az SZBU (Ukrajna Biztonsági Szolgálata), az ügyészség és a Gazdasági Biztonsági Hivatal bevonásával irányította a vesztegetési és pénzmosási rendszert.

zelenszkij
Zelenszkij Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /  

Páratlan luxusban élt Zelenszkij pénztárcája

Most az is kiderült, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij üzleti partnerének, Timur Mindicsnek a lakásában

arany vécé található, 

ahol a média szerint a Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) maga az elnök hívását is lehallgatta. Ezt Yaroslav Zseleznyak képviselő jelentette, aki egy, állítása szerint a lakásból származó fotót is bemutatott. A vécé mellett arany bidé is található.

Yaroslav Zseleznyak szerint több látogató is megerősítette, hogy még a vécékefe is aranyból készült. Zelenszkij emiatt az Egyesült Államok által szervezett NABU-t kezdte el támadni.

Korrupció, korrupció, korrupció

A Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) és az Ügyészség (SAP) nagyszabású műveletet hajt végre az energetikai szektor korrupciójának feltárására – olvasható a közösségi médiában.

A NABU szerint 15 hónapnyi munka és 1000 óra hangfelvétel rögzítése után sikerült dokumentálni egy magas szintű bűnszervezet tevékenységét.

A szervezet tagjai egy átfogó korrupciós rendszert építettek ki, amely stratégiai állami vállalatokra, köztük a „NAEK Energoatom” részvénytársaságra gyakorolt befolyást.

A részleteket később hozzák nyilvánosságra.

 

