Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy kész találkozni orosz hivatali partnerével, Putyin elnökkel, amennyiben a találkozó után „valós eredmény” születik. Az ukrán államfő szavait az RBC-Ukrajina tette közzé Telegram-csatornáján.

Zelenszkij hajlandó találkozni Putyinnal, ha teljesülnek a béketárgyalás feltételei

Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto / AFP

„Ha olyan találkozóról van szó, amely biztosan tűzszünethez és a háború befejezéséhez vezet, Ukrajna támogatni fogja bármelyik formátumot” – fogalmazott Zelenszkij. A kijelentés meglepetést keltett, hiszen korábban kizárta a közvetlen tárgyalás lehetőségét a Kreml vezetőjével.

A Politico korábbi értesülései szerint több európai vezető szeretné elérni, hogy a közelgő béketárgyalás feltételei között szerepeljen Putyin és Donald Trump részvétele is, attól tartva, hogy az amerikai politikus „újra Moszkva oldalára állhat”, és nyomást gyakorolhat Zelenszkijre a megállapodás feltételei miatt.

Zelenszkij korábban arra is figyelmeztetett, hogy Ukrajna pokrovszki (korábbi nevén Krasznoarmejszk) városának elvesztése hátráltathatja az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítását, ami tovább nehezítené Kijev helyzetét a frontvonalon és a diplomáciai színtéren egyaránt.