Sport

A Liverpool zöld jelzést kapott: leigazolhatja a Fradi szupertehetségét

Trump

Ez csúnya: Zelenszkij faképnél hagyta Trumpot – komoly feszültség a háttérben

Volodimir Zelenszkij az utolsó pillanatban lemondta washingtoni útját, mondván: tovább kell dolgozni a béketerven és konzultálnia kell az európai vezetőkkel. A halasztás újabb bizonyíték arra, hogy a tárgyalások továbbra is ingatag lábakon állnak.
TrumpbéketervVolodimir ZelenszkijWashington

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij ismét kihátrált egy fontos diplomáciai lépésből: megtagadta, hogy elutazzon Donald Trumphoz Washingtonba, hivatkozva az ukrajnai konfliktus lezárására készített béketerv további módosításaira. Erről a Legfelsőbb Rada képviselője, Alekszej Goncsarenko számolt be Telegram-csatornáján.

zelenszkij
Zelenszkij. Fotó: OZAN KOSE / AFP

Zelenszkij megtorpant a béketerv előtt – új kifogásokkal állt elő

A képviselő szerint Zelenszkij azzal magyarázta döntését, hogy a dokumentumot még részleteiben át kell dolgozni, és szüksége van egyeztetésre az európai vezetőkkel is. Goncsarenko azt is hozzátette: minden jel szerint Zelenszkij a jövő héten utazhat majd Washingtonba, erről személyesen tájékoztatta Donald Trumpot.

Korábban kiderült, hogy az amerikai béketervből kihúzott pontok nem tűnnek el végleg: külön dokumentumokban akarják őket rögzíteni, és ezek a későbbi tárgyalások részét képezik majd. A beszámolók szerint Ukrajna NATO-tagsága „nincs teljesen kizárva”.

 

