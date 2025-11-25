Ez csúnya: Zelenszkij faképnél hagyta Trumpot – komoly feszültség a háttérben

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij ismét kihátrált egy fontos diplomáciai lépésből: megtagadta, hogy elutazzon Donald Trumphoz Washingtonba, hivatkozva az ukrajnai konfliktus lezárására készített béketerv további módosításaira. Erről a Legfelsőbb Rada képviselője, Alekszej Goncsarenko számolt be Telegram-csatornáján.

Zelenszkij. Fotó: OZAN KOSE / AFP

Zelenszkij megtorpant a béketerv előtt – új kifogásokkal állt elő

A képviselő szerint Zelenszkij azzal magyarázta döntését, hogy a dokumentumot még részleteiben át kell dolgozni, és szüksége van egyeztetésre az európai vezetőkkel is. Goncsarenko azt is hozzátette: minden jel szerint Zelenszkij a jövő héten utazhat majd Washingtonba, erről személyesen tájékoztatta Donald Trumpot.

Korábban kiderült, hogy az amerikai béketervből kihúzott pontok nem tűnnek el végleg: külön dokumentumokban akarják őket rögzíteni, és ezek a későbbi tárgyalások részét képezik majd. A beszámolók szerint Ukrajna NATO-tagsága „nincs teljesen kizárva”.