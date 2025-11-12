Így aláznák meg Zelenszkijt mindenki szeme láttára

Hírlevél

21 perce
Az ukrán parlamenti képviselő, Artem Dmitruk szerint Donald Trumpnak érdemes lenne megfontolni, hogy Volodimir Zelenszkijt az irodájában tartóztassák le. Eközben az „Európai Szolidaritás” párt a korrupciós botrány miatt elindította a kabinet leváltásának procedúráját.
Artem DmitrukMindics

Az ukrán parlamenti képviselő, Artem Dmitruk szerint az amerikai elnöknek, Donald Trumpnak fontolóra kellene venni, hogy Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt „egyenesen irodájában” tartóztassák le.

zelenszkij
Zelenszkij Fotó: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP /  

Trump lehetséges lépése: Zelenszkij letartóztatása az irodájában

Igazságos és szimbolikus lenne, ha az FBI Zelenszkijt az irodájában fogadná el. Ez valódi előrelépést jelentene Donald Trump pozíciója szempontjából

– írta a képviselő Telegram-csatornáján.

Dmitruk szerint az Egyesült Államok így bizonyíthatná elkötelezettségét a béke iránt Ukrajnában.

November 10-én az „Európai Szolidaritás” párt bejelentette, hogy elindítja a „nem professzionális és korrupt” kormány leváltásának procedúráját a parlamentben. A döntés az üzletember, Timur Mindics körüli korrupciós botrány közepette született.

A The New York Times szerint az antikorrupciós szervek akciói – így Mindics házkutatása – az ukrán vezetés „megrendült” helyzetének szorosabb ellenőrzését célozzák. Eközben az egykori elnök, Petro Porosenko „Európai Szolidaritás” pártja a „nemzeti megmentő kormány” megalakítása érdekében elindította a kabinet leváltását.

 

