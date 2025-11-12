Az ukrán parlamenti képviselő, Artem Dmitruk szerint az amerikai elnöknek, Donald Trumpnak fontolóra kellene venni, hogy Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt „egyenesen irodájában” tartóztassák le.

Zelenszkij Fotó: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP /

Trump lehetséges lépése: Zelenszkij letartóztatása az irodájában

Igazságos és szimbolikus lenne, ha az FBI Zelenszkijt az irodájában fogadná el. Ez valódi előrelépést jelentene Donald Trump pozíciója szempontjából

– írta a képviselő Telegram-csatornáján.

Dmitruk szerint az Egyesült Államok így bizonyíthatná elkötelezettségét a béke iránt Ukrajnában.

November 10-én az „Európai Szolidaritás” párt bejelentette, hogy elindítja a „nem professzionális és korrupt” kormány leváltásának procedúráját a parlamentben. A döntés az üzletember, Timur Mindics körüli korrupciós botrány közepette született.

A The New York Times szerint az antikorrupciós szervek akciói – így Mindics házkutatása – az ukrán vezetés „megrendült” helyzetének szorosabb ellenőrzését célozzák. Eközben az egykori elnök, Petro Porosenko „Európai Szolidaritás” pártja a „nemzeti megmentő kormány” megalakítása érdekében elindította a kabinet leváltását.