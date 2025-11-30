Drámai fordulat: kiderült, mikor mond le Zelenszkij!

A Telegramon idézett szakértő, Vlagyimir Petrov azt állítja, hogy az ukrán elnök a háborúval, a korrupciós botrányokkal és a belpolitikai nyomással küzdve eljutott arra a pontra, ahol „már nem akarja tovább csinálni”. Petrov szerint december közepéig tűzszüneti megállapodás születhet, majd a hagyományos újévi elnöki beszédben Zelenszkij egyszerűen bejelenti: távozik a posztjáról – írja a Lenta.

Ukrán politikai szakértők szerint újévkor is bejelentheti lemondását Zelenszkij

A politechnológus szerint Zelenszkij viselkedésén és megnyilvánulásain is látszik, hogy „elfáradt”, és nem tudja tovább viselni a háborúval járó felelősséget és terheket.

Milyen forgatókönyv jöhet, ha Zelenszkij valóban lemond?

Eközben a nyugati sajtó már lehetséges utódot is emleget. A The Sunday Times szerint Valerij Zaluzsnij, Ukrajna korábbi főparancsnoka, jelenlegi brit nagykövet lehet az egyetlen politikus, akinek népszerűsége megközelíti Zelenszkijét. A lap szerint a washingtoni és londoni döntéshozók sem zárnák ki, hogy egy új vezetővel stabilabb pályára állhatna az ország.

Az egyre mélyülő korrupciós botrány, Jermak lemondása és a fronton kialakult patthelyzet együttesen olyan légkört teremtettek Kijevben, amelyben egy elnöki lemondás már nem tűnik elképzelhetetlen forgatókönyvnek.

Jelenthet ez fordulópontot Ukrajnában?

Ha Zelenszkij valóban bejelentené távozását, az Ukrajna számára történelmi pillanat lenne. A háború második szakasza, a belpolitikai instabilitás és a külföldi partnerek egyre erősebb nyomása akár egy teljes hatalomváltási folyamatot is elindíthat.

A politikai technológus azért is tartja valószínűnek a bejelentést, mert szerinte Zelenszkij „nem akar már ebben a szerepben maradni”, és az újév szimbolikus alkalom lehet egy drámai döntés meghozatalára.