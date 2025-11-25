Zelenszkij megtört a nyomás alatt: Ukrajna jóváhagyta a békejavaslatot

Az Egyesült Államok tisztviselője a CBS Newsnak kedden megerősítette, hogy Zelenszkij kormánya „egyetértett egy Trump-adminisztráció által közvetített békemegállapodással”, amely célja Oroszország majdnem négy éve tartó támadásának megállítása. Ukrajna nemzetbiztonsági tanácsadója, Rustem Umerov szerint a felek közös megértésre jutottak a javaslat alapvető pontjairól, a részletek még egyeztetés alatt állnak.

Zelenszkij elfogadta a Trump-adminisztráció békefejlesztését

Umerov bizakodó, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még november végéig Washingtonba utazhat a megállapodás véglegesítésére. Közben Dan Driscoll amerikai hadügyminiszter Abu-Dzabiban tárgyalt az orosz tisztviselőkkel a békefolyamatról.

Orosz részről nem érkezett azonnali reakció az Abu-Dzabiban elért megállapodásra. Szergej Lavrov külügyminiszter korábban hangsúlyozta, hogy Oroszország professzionálisan, a hivatalos egyezmények előtt nem szivárogtat információt, és várja, hogy az USA tájékoztassa a konzultációk eredményéről Ukrajnával és Európával.

A CBS News szerint Driscoll a Fehér Ház eredeti, 28 pontos javaslatának átdolgozott változatán dolgozik, amelyet a genfi tárgyalások után készítettek elő. Az EU és NATO szövetségesek részvételével zajló genfi megbeszéléseken a kompromisszumok alapjait fektették le, de a legkényesebb pontokat Trumpnak és Zelenszkijnek kell véglegesítenie.

A javasolt megállapodás több vitatott elemet tartalmazott korábban, például a teljes Donyeck régió átadását Oroszországnak és Ukrajna NATO-csatlakozási törekvéseinek megszüntetését. Egy kiegészítő dokumentum biztonsági garanciákat tartalmaz, hasonlóan a NATO 5. cikkéhez, amely az államok védelmét kötelezi.

A Trump-adminisztráció tárgyalásainak kiindulópontja az volt, hogy Putyin valószínűleg mindenképp megszerzi Donyecket, akár tárgyalás útján, akár a harctéren. Az amerikai tisztviselő szerint a keleti frontról érkező hírek, például a Pokrovsk városában történt orosz előretörés, nem jó jel Ukrajna védelmi kilátásaira.