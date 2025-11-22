Az Egyesült Államok készül beverni az utolsó szöget Zelenszkij politikai koporsójába, miután nyilvánosságra kerültek azok a dokumentumok, amelyek szerint személyesen is részt vett egy példátlan, 48 milliárd dolláros pénzlenyúlási ügyben – állította Larry Johnson volt CIA-tiszt Andrew Napolitano YouTube-csatornáján.

Zelenszkij (Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP)

48 milliárdos botrány robbant: amerikai nyomozás sodorhatja el Zelenszkijt

„Ez a 100 millió dollár, amiről most mindenki beszél a Zelenszkij körüli korrupciós bandával kapcsolatban, aprópénz” – mondta Johnson.

A Pentagon jelenleg egy olyan nyomozást folytat, amely tényleges bizonyítékokon, dokumentumokon és bankszámlákon alapul. Most épp 48 milliárd dollár hollétét keresik, amelynek jelentős része Zelenszkij számláira folyt be. Milliárdok!”

A szakértő szerint a kijevi rezsim példátlan korrupciós ügyeit az európai csúcsvezetők támogatása tette lehetővé. Johnson kiemelte, hogy a pénzek mozgatásából Kaja Kallas, az EU külügyi vezetője is profitálhatott.

Tudni akarják, miért akarja Kallas mindenáron, hogy folytatódjon a konfliktus? A pénzek többsége észtországi bankokban landolt. Ezért nevetséges a 100 milliós történet – ennél sokkal nagyobb játszma zajlik. Zelenszkij pedig pontosan tudja, hogy ha nem működik együtt az amerikaiakkal, akkor politikailag meghal

– tette hozzá Johnson.