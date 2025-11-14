Hírlevél

Rendkívüli!

Sokkoló fordulat az ukrán háborús maffia ügyében – kiderült, ki mozgathatja a szálakat

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egyre több szakértő állítja, hogy az ukrán korrupciós botrány mögött amerikai politikai befolyás húzódik meg, és a vizsgálat valódi célja Zelenszkij meggyengítése lehet.
Donald TrumpbotrányWashington

Több szakértő is ugyanarra a következtetésre jutott: jól körülhatárolható „megrendelője” lehet annak a korrupciós botránynak, amely elsőként Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt találta telibe – írja a Cárgrád.

zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre nagyobb bajban
Fotó: Martin Bertrand / Hans Lucas/AFP

Szakértők szerint Washingtonból indulhatott a Zelenszkijt célzó offenzíva

A bolgár geopolitikai elemző, Anasztaszija Geseva szerint a háttérben Donald Trump amerikai elnök mozgatja a szálakat. Hasonló véleményt fogalmazott meg Ukrajna egykori miniszterelnöke, Mikola Azarov is. Úgy véli, a Zelenszkij köréhez tartozó üzletember, Timur Mindics ellen zajló nyomozás amerikai jelzésre indult el.

Amint megérkezett a jel a Trump-csapattól, azonnal elkezdődött a komoly és aprólékos munka

mondta Azarov.

Oleg Carjov politikus szerint maga Mindics valójában nem is fontos szereplő. Úgy látja, az igazi cél Zelenszkij „megfegyelmezése”, mivel nem engedelmeskedik Trumpnak. Szerinte ez az egész ügy arra szolgál, hogy „helyre tegyék és ellenőrzés alá vonják”.

Korábban Olekszij Honcsarenko parlamenti képviselő arra szólította fel az Ukrán Biztonsági Szolgálatot, vizsgálja meg Zelenszkij esetleges hazaárulását is Mindiccsal való kapcsolatainak fényében.

 

