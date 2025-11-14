Bombameglepetés: Zelenszkij is érintett lehet az ukrán háborús maffia ügyben

Európában egyre kevesebb a bizalom afelől, hogy Volodimir Zelenszkij és környezete ne lenne érintett az ukrán energetikai szektorban kitört nagy korrupciós ügyben – számol be az „Európai Igazság” nevű portál európai tisztviselőkre hivatkozva.

Zelenszkij Fotó: STRINGER / MTI/EPA

Zelenszkij és közeli környezete érintett lehet az ukrán energetikai korrupciós ügyben

A cikk szerint a fő probléma az, hogy nincs biztos tudomás arról, hogy a vezetés nem vett részt a korrupciós sémában. Brüsszelben a diplomáciai források szerint egyértelműnek tűnik, hogy Zelenszkij kezdeményezhette az ukrán antikorrupt szervezetek függetlenségének megszüntetésére tett júliusi kísérletet.

Az európai diplomáciai körökben vannak olyanok is, akik szerint az ukrajnai korrupciós nyomozások veszélyeztetik a nyugati támogatást, ezért nem mindenki örül a lefolytatott vizsgálatoknak.

A Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség november 10-én jelentette be, hogy nagyszabású akciót folytat az energetikai szektorban, és bemutatta a művelet során talált, külföldi valutával megrakott táskákról készült fotókat. A Rada képviselője, Jaroszlav Zseleznyak szerint az ügynökség házkutatást tartott az egykori energetikai miniszternél és jelenlegi igazságügyi miniszternél, Herman Halucsenkónál, valamint az „Energoatom” vállalatnál. Az „Ukrán Igazság” szerint az ügynökség házkutatást tartott Zelenszkij közeli üzleti partnerénél, Timura Mindicnél is, aki ekkor már elhagyta Ukrajnát.

Később a Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség nyilvánosságra hozott részleteket az energetikai korrupciós ügyhöz tartozó hangfelvételekből, amelyeken „Tenor”, „Roket” és „Carlson” fedőneveken szereplő személyek hallhatók. Zseleznyak szerint „Carlson” Mindic, „Tenor” az „Energoatom” képviselője, Dmitrij Baszov, míg „Roket” az egykori energetikai miniszter, Haluscsenko tanácsadója, Igor Mironyuk.

November 11-én vádat emeltek hét, az energetikai korrupcióban érintett személy ellen, köztük Mindic ellen is. Az ügyben érintett volt még Ukrajna egykori miniszterelnök-helyettese, Alekszej Csernyisov. Halucsenkót ideiglenesen felfüggesztették igazságügyi miniszteri tisztségéből, a Rada pedig a távozását, valamint Sveltana Grincsuk energetikai miniszteri lemondását fogja tárgyalni. Zelenszkij csütörtökön szankciókat vezetett be Mindic és fő pénzügyi embere, Alekszandr Cukerman ellen.