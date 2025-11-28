Elképesztő fordulat az ukrán háborús maffia ügyében – részletek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken bejelentette, hogy kabinetfőnöke, Andrij Jermak benyújtotta lemondását a körülötte kirobbant korrupciós botrány miatt.
75 milliós korrupciós ügy rengeti meg Zelenszkij hatalmi körét
A nyomozók ma reggel átkutatták Jermak otthonát. A tisztségviselő közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) munkatársaival.
Zelenszkij a Telegramon közzétett videóban jelentette be helyettese távozását, hozzátéve: „Oroszország nagyon szeretné, ha Ukrajna hibázna. Mi nem fogunk hibázni.”
A korrupcióellenes szervek egy óriási, 75 millió fontos (32 655 millió forintnyi) energiaszektorbeli vesztegetési ügyet vizsgálnak.
A NABU és a SAPO szerint egy ukrán kormánytisztviselőkből álló csoport kenőpénzeket gyűjtött az állami nukleáris energetikai vállalattól, az Energoatomtól. A csoport tagjai állítólag minden megkötött szerződés értékének 10-15 százalékát tették zsebre.
A 54 éves tisztségviselő korábban tagadta az érintettséget, a német Weltnek nyilatkozva pedig azt mondta:
Megemlítenek, és bizonyíték nélkül próbálnak olyan dolgokkal vádolni, amelyekről azt sem tudom, hogy léteznek.”
A korrupciós ügy irányítója Timur Mindics üzletember, Zelenszkij régóta ismert közeli barátja.
Jermak korábban Ukrajna második legbefolyásosabb emberének számított, Zelenszkij mellett állt 2019 óta.