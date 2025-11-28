Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Putyin kemény ultimátumot adott Zelenszkijnek – vérfagyasztó

Látta már?

Putyin rábólintott: Magyarország megkapta, amiért Orbán Viktor Moszkvába utazott

Andrij Jermak

Elképesztő fordulat az ukrán háborús maffia ügyében – részletek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lemondott Volodimir Zelenszkij egyik legfontosabb embere, miután a nyomozók házkutatást tartottak nála. A vádak szerint állami nukleáris energetikai pénzekből szivattyúztak ki 32 655 millió forintnyi kenőpénzt, miközben az ország háborúban áll. A háttérben régi barátok, oligarchák és titokzatos kódnevek bukkannak fel, köztük az a bizonyos “Ali Baba”.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Andrij JermakVolodimir Zelenszkijkabinetfőnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken bejelentette, hogy kabinetfőnöke, Andrij Jermak benyújtotta lemondását a körülötte kirobbant korrupciós botrány miatt.

VolodimirZelenszkij, Volodimir ZelenszkijThis handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on November 21, 2025 shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky listening during a phone call with French president, British Prime Minister and German Chancellor while sitting at his office in Kyiv. The leaders of Germany, France, Britain and Ukraine on November 21, 2025 stressed the need to safeguard "vital European and Ukrainian interests", Berlin said, after the US presented a plan that demands numerous concessions from Kyiv. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Zelenszkij. Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

75 milliós korrupciós ügy rengeti meg Zelenszkij hatalmi körét

A nyomozók ma reggel átkutatták Jermak otthonát. A tisztségviselő közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) munkatársaival.

Zelenszkij a Telegramon közzétett videóban jelentette be helyettese távozását, hozzátéve: „Oroszország nagyon szeretné, ha Ukrajna hibázna. Mi nem fogunk hibázni.”

A korrupcióellenes szervek egy óriási, 75 millió fontos (32 655 millió forintnyi) energiaszektorbeli vesztegetési ügyet vizsgálnak.

A NABU és a SAPO szerint egy ukrán kormánytisztviselőkből álló csoport kenőpénzeket gyűjtött az állami nukleáris energetikai vállalattól, az Energoatomtól. A csoport tagjai állítólag minden megkötött szerződés értékének 10-15 százalékát tették zsebre.

A 54 éves tisztségviselő korábban tagadta az érintettséget, a német Weltnek nyilatkozva pedig azt mondta: 

Megemlítenek, és bizonyíték nélkül próbálnak olyan dolgokkal vádolni, amelyekről azt sem tudom, hogy léteznek.”

A korrupciós ügy irányítója Timur Mindics üzletember, Zelenszkij régóta ismert közeli barátja.

Jermak korábban Ukrajna második legbefolyásosabb emberének számított, Zelenszkij mellett állt 2019 óta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!