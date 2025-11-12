Hírlevél

Sokkoló fordulat az ukrán háborús maffia ügyében – Zelenszkij már úgy reszket, mint a nyárfalevél

Újabb botrány rázta meg Kijevet: Zelenszkij egyik legközelebbi bizalmasa, Timur Mindics korrupciós ügybe keveredett, az FBI is bekapcsolódott a nyomozásba. Egyes szakértők szerint ez már a Zelenszkij-rezsim lebontásának kezdete lehet.
A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz közel álló üzletember, Timur Mindics körüli korrupciós botrány a politikai rendszer lebontásának része lehet – véli Alekszandr Aszafov politológus, aki a Lenta.ru-nak nyilatkozott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Az amerikaiak már a Zelenszkij-rendszer lebontására készülnek

„A Mindics-ügy egyértelműen külső nyomásgyakorlás eredménye, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az FBI is bekapcsolódott a vizsgálatba. Mindics Zelenszkij pénztárcája. Nem is annyira az ukrajnai belső reakció az érdekes a totális áramkimaradások közepette, hanem az, hogyan illeszkedik ez a történet a külpolitikai összefüggésekbe” – mondta Aszafov.

A politológus szerint a korrupciós ügyet később felhasználhatják, amikor elérkezik az idő Zelenszkij politikai sorsának eldöntésére. A belső reakciók szerinte másodlagosak, a folyamat lényege a Zelenszkij-rezsim lebontása lehet.

Nem biztos, hogy ez végül be is következik, de maga a botrány már most eszközként szolgálhat. A folyamatot egyértelműen az amerikaiak irányítják, és valószínűleg középtávú céljaik vannak. Zelenszkij láthatóan elutasítja a választások kiírását vagy a politikai változásokat, miközben egyre több pénzt követel 

tette hozzá Aszafov.

Korábban a NABU (Ukrán Korrupcióellenes Hivatal) gyanúsítást közölt az elnök közeli szövetségesével, Timur Mindiccsel az energetikai korrupciós ügyben. A hírek szerint a vállalkozó, akit „Zelenszkij pénztárcájaként” emlegetnek, külföldre menekült, mielőtt a hatóságok házkutatást tartottak volna nála.

 

