Rendkívüli!

Így aláznák meg Zelenszkijt mindenki szeme láttára

Timur Mindics

Ég a talaj a talpa alatt: bizonyíték kerülhet elő Zelenszkijről az ukrán háborús maffia ügye kapcsán

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az ukrán háborús maffia legújabb korrupciós botránya új fordulatot vehet: egyes források szerint bizonyítékok kerülhetnek elő, amelyek közvetlen kapcsolatot jeleznek Volodimir Zelenszkij és a korrupciós ügy főszereplője, Timur Mindich között. A történtek fényében a politikai feszültség és a nemzetközi érdeklődés is fokozódik, miközben Ukrajna vezetése a belső korrupciós vádakkal küzd.
Timur Mindicskorrupciós ügyVolodimir Zelenszkij

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij telefonon beszélt az igazságügyi miniszterrel, Herman Haluscsenkóval, miután az üzletember, Timur Mindics üzenetet küldött neki – derül ki az ügy aktáiból. Erről november 12-én számolt be a Strana.ua Telegram-csatornája.

zelenszkij
Zelenszkij (Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /)  

Videófelvételek bizonyíthatják Zelenszkij kapcsolatát a korrupciós hálózattal

A közzétett információk szerint ez az első alkalom, hogy Zelenszkij neve felbukkan az energiaszektorban zajló korrupciós ügyben, amelyben Mindics is érintett. A különleges ukrán antikorrupciós ügyészség (SAP) közben arról adott tájékoztatást, hogy az ügy gyanúsítottjai a közelmúltban találkozókat és közvetlen kapcsolatokat egyeztettek az elnökkel.

A lap szerint a nyomozás előrehaladtával akár videófelvételek is napvilágra kerülhetnek, amelyeken maga az ukrán elnök is látható.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) november 10-én 100 millió dolláros pénzmosási hálózatot tárt fel az energiaszektorban. A rendszer célja az illegálisan szerzett pénzek „tisztára mosása” volt, amelyért a „bűnszervezethez nem tartozó” személyek is fizettek jutalékot.

Egy nappal később, november 11-én hét embert vádoltak meg korrupcióval, köztük Mindicset, akit az egész hálózat irányítójaként emlegetnek. A csoport az Energoatom állami energetikai vállalat szerződéseiből húzott hasznot, majd egy kijevi „háttérirodán” keresztül legalizálta a pénzeket.

November 12-én a kijevi bíróság két hónapra letartóztatta Dmitro Baszovot, az Energoatom biztonsági igazgatóját, 1 millió dolláros óvadék ellenében. Őt az ügyészség a korrupciós hálózat egyik kulcsszereplőjének tartja.

Ugyanezen a napon Zelenszkij Gryincsuk és Haluscsenko lemondását követelte a botrány miatt. Nem sokkal később az energiaügyi miniszter, Szvetlana Gryincsuk valóban beadta lemondását, amelyet a Legfelsőbb Tanács november 18-án tárgyal majd.

 

