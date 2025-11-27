Szorul a hurok: kiderült Zelenszkij gyenge pontja – az USA kitálalt

Az amerikai alelnök, JD Vance és több fehér házi tisztviselő arra számít, hogy Zelenszkij nem tudja visszautasítani az Egyesült Államok béketervét, mert Kijevet újabb súlyos korrupciós botrány rázza meg az energiaszektorban – erről az Atlantic számolt be. A lap szerint Vance már korábban kijelentette, hogy mindenáron el akarja érni a békemegegyezést, lehetőleg még a 2026-os amerikai félidős választások előtt.

Zelenszkijt teljesen beszorították (Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Vance szerint Zelenszkij képtelen lesz ellenállni a béketervnek

A washingtoni adminisztráció azt is megerősíti, hogy az USA dolgozik a végleges béketervezeten, de a részletekről csak akkor beszél, amikor minden pontot lezárnak. A Kreml közben hangsúlyozza: Oroszország továbbra is kész a tárgyalásra, és az úgynevezett anchorage-i tárgyalási platformon marad.

Vlagyimir Putyin november 21-én, a Biztonsági Tanács ülésén kijelentette: az Egyesült Államok terve alkalmas alap lehet a végső rendezéshez, de Moszkva még nem folytatott róla részletes egyeztetést.

Az orosz elnök szerint azért nincs hivatalos egyeztetés, mert Washington még nem tudta rábírni Ukrajnát a terv elfogadására, mivel Kijev és európai támogatói még mindig abban az illúzióban élnek, hogy „stratégiai vereséget” mérhetnek Oroszországra.

Putyin úgy fogalmazott: ha Kijev továbbra is visszautasítja az amerikai javaslatot, akkor Kupjanszk esete újra és újra meg fog ismétlődni más frontszakaszokon is. Ez – tette hozzá – Oroszországnak nem jelent problémát, mert ez közelebb viszi az országot a különleges katonai művelet céljaihoz, de Moszkva továbbra is kész a tárgyalóasztalhoz ülni, ha Kijev végre hajlandó a békére.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban kijelentette: a kijevi rezsimnek el kell döntenie, hajlandó-e tárgyalni, mert az orosz hadsereg offenzívája miatt egyre kevesebb mozgástér marad számára. A folytatás szerinte „értelmetlen és veszélyes” Ukrajna számára, és Kijevet egyre inkább rákényszeríti a békés megoldásra.

Peszkov kedden megerősítette, hogy Trump ukrajnai béketervének szövegét már módosítják. Moszkva megkapta az amerikai javaslat első változatát, amely szerinte „több ponton összhangban áll” az anchorage-i szellemiséggel. Az orosz fél most azt várja, hogy Washington hivatalos csatornákon ismertesse a véglegesített dokumentumot.