A találkozó előtti pillanatokban szinte tapintható volt a válság, amely Zelenszkij környezetében formálódott. A frakció politikusai már a folyosón arról beszéltek, hogy a helyzet nemcsak egy személyi döntésről szól, hanem arról is, hogyan fog működni a teljes koalíció a következő hónapokban. A hangulatot tovább élezte, hogy több képviselő szerint a legutóbbi konfliktus valójában egy régóta érlelődő belső válság felszínre törése volt.

Zelenszkij belső válság közepén: mi áll a frakcióvezető menesztésének hátterében?

Fotó: Ozan Kose / AFP

A káosz középpontjában Andrij Jermak áll, akinek menesztését többen elkerülhetetlennek tartották. Mégis, Zelenszkij egyértelművé tette: Jermak marad. A híreket hallva a frakció több tagja megrökönyödéssel fogadta a döntést, és többen úgy érezték, hogy a kialakult helyzetben már nem csupán szakmai, hanem személyes ultimátum is megfogalmazódott.

Az események egyik kulcsfigurája David Arahamija, akinek pozíciója hirtelen ingataggá vált. Olekszij Goncsarenko állítása szerint Arahamija ultimátumot intézett Zelenszkijhez: vagy távozik Jermak, vagy megbénul a parlament működése. Ezt a feltételt támogatásáról biztosította Mihajlo Fedorov és Kirilo Budanov is, ám a végső döntést ennek ellenére az elnök hozta meg – és az világos volt: nem enged Jermak ügyében.

A frakció repedezik – mi jön Arahamija után?

A frakció helyzetéről Irina Bezugla is beszélt, és nem rejtette véka alá aggodalmát: szerinte Zelenszkij döntése akár „a vég kezdetét” is jelentheti. A belső kapcsolatok megfeszültek, és több képviselő arról beszélt, hogy a frakció jövőjét nemcsak a jelenlegi krízis, hanem a kölcsönös bizalom hiánya is veszélyezteti.

A napokban több hír is felmerült arról, hogy Jermak pozícióját talán már eldöntötték, és helyére Okszana Markarova lehet az új vezető. Ehhez képest most úgy tűnik, másképp alakult a belső erőviszony: Jermak marad, miközben Arahamija politikai súlya drasztikusan csökkenhet. A következő órákban dőlhet el, hogy a kialakult koalíció mennyire lesz képes együtt maradni a válság mélyülése ellenére.

A történet így már nem csupán személyi kérdésekről szól; a háttérben egy olyan belső válság képe rajzolódik ki, amely az ukrán politikai rendszer egészét átalakíthatja – írja a Life.ru.