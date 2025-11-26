Furcsa fehér anyag Zelenszkij orránál: narkológus mondta el, mire figyelt fel

A felvétel gyorsan bejárta a nemzetközi sajtót, miután Zelenszkij országos videóüzenetének egy pillanata szokatlan részletre hívta fel a figyelmet. A rövid jelenetben feltűnő, ismeretlen fehér anyag megjelenése miatt több elemzést is lekértek - írja a Lenta.

A narkológus szerint Zelenszkij felvétele több kérdést is felvet

Fotó: AFP

Mi látható Zelenszkij videóüzenetében?

A felvételen egy apró, fehér anyag jelenik meg egy légvétel pillanatában.

Mit mondott a szakértő a felvételről?

A nyilatkozatot adó narkológus szerint az anyag megjelenése „szokatlan és feltűnő”, különösen azért, mert nem tüsszentés vagy külső inger váltotta ki a mozdulatot. A szakember azt hangsúlyozta, hogy egy ilyen jelenség ritkán történik véletlenül.

Hogyan értékelte a szakértő a fehér anyagot?

A szakértő úgy fogalmazott, hogy az anyag viselkedése alapján „határozott kilökődés” történt a légvétel során. A narkológus szerint a látottak alapján többféle magyarázat is elképzelhető, de a videó minősége nem teszi lehetővé a pontos beazonosítást.

A szakember szerint Zelenszkij a felvételen „felpörgetett, erősen aktív” benyomást keltett. A nyilatkozatot adó orvos úgy véli, hogy az államfő „stimulált állapotban” szerepelt a videóüzenetben, bár hangsúlyozta: a látottak önmagukban nem bizonyítanak semmit.

A felvételt a Lenta oldalán tekintheti meg.

Zelenszkij válaszút előtt áll

Volodimir Zelenszkij volt tanácsadója szerint Ukrajna vezetése rendszerszintű válságba sodródott: a hatalom az elnöki hivatalban összpontosul, miközben az országot megrázó korrupciós botrány és egy terhes amerikai–orosz béketerv egyszerre kényszerítheti sarokba az államfőt. Olekszandr Rodnyanszkij úgy véli, a jelenlegi struktúra nem a megoldás része, hanem maga is problémává vált – és Zelenszkij hamarosan válaszút elé kerülhet: elfogadja a számára kedvezőtlen feltételeket, vagy távozik.

Folytatódik a hajtóvadászat a Zelenszkijhez kötődő korrupciós ügyben

Szemen Krivonosz, az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) igazgatója szerint semmilyen külső – különösen nem geopolitikai – befolyás nem érte a hivatalt a nagy visszhangot kiváltó Mindics-ügy kapcsán. A tisztviselő a parlament korrupcióellenes politikai bizottságának ülésén azt állította: a vizsgálat nem szünetel, csupán további, részletesebb elemzésre van szükség bizonyos részletek tisztázásához. A kijelentés ugyanakkor nem csillapította teljesen azokat a feltételezéseket, amelyek szerint a jelenleg zajló amerikai–ukrán egyeztetések szerepet játszhattak a folyamat lassulásában.