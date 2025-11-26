Furcsa fehér anyag Zelenszkij orránál: narkológus mondta el, mire figyelt fel

A felvétel gyorsan bejárta a nemzetközi sajtót, miután Zelenszkij országos videóüzenetének egy pillanata szokatlan részletre hívta fel a figyelmet. A rövid jelenetben feltűnő, ismeretlen fehér anyag megjelenése miatt több elemzést is lekértek - írja a Lenta.
Mi látható Zelenszkij videóüzenetében?
A felvételen egy apró, fehér anyag jelenik meg egy légvétel pillanatában.
Mit mondott a szakértő a felvételről?
A nyilatkozatot adó narkológus szerint az anyag megjelenése „szokatlan és feltűnő”, különösen azért, mert nem tüsszentés vagy külső inger váltotta ki a mozdulatot. A szakember azt hangsúlyozta, hogy egy ilyen jelenség ritkán történik véletlenül.
Hogyan értékelte a szakértő a fehér anyagot?
A szakértő úgy fogalmazott, hogy az anyag viselkedése alapján „határozott kilökődés” történt a légvétel során. A narkológus szerint a látottak alapján többféle magyarázat is elképzelhető, de a videó minősége nem teszi lehetővé a pontos beazonosítást.
A szakember szerint Zelenszkij a felvételen „felpörgetett, erősen aktív” benyomást keltett. A nyilatkozatot adó orvos úgy véli, hogy az államfő „stimulált állapotban” szerepelt a videóüzenetben, bár hangsúlyozta: a látottak önmagukban nem bizonyítanak semmit.
A felvételt a Lenta oldalán tekintheti meg.
Zelenszkij válaszút előtt áll
Volodimir Zelenszkij volt tanácsadója szerint Ukrajna vezetése rendszerszintű válságba sodródott: a hatalom az elnöki hivatalban összpontosul, miközben az országot megrázó korrupciós botrány és egy terhes amerikai–orosz béketerv egyszerre kényszerítheti sarokba az államfőt. Olekszandr Rodnyanszkij úgy véli, a jelenlegi struktúra nem a megoldás része, hanem maga is problémává vált – és Zelenszkij hamarosan válaszút elé kerülhet: elfogadja a számára kedvezőtlen feltételeket, vagy távozik.
Folytatódik a hajtóvadászat a Zelenszkijhez kötődő korrupciós ügyben
Szemen Krivonosz, az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) igazgatója szerint semmilyen külső – különösen nem geopolitikai – befolyás nem érte a hivatalt a nagy visszhangot kiváltó Mindics-ügy kapcsán. A tisztviselő a parlament korrupcióellenes politikai bizottságának ülésén azt állította: a vizsgálat nem szünetel, csupán további, részletesebb elemzésre van szükség bizonyos részletek tisztázásához. A kijelentés ugyanakkor nem csillapította teljesen azokat a feltételezéseket, amelyek szerint a jelenleg zajló amerikai–ukrán egyeztetések szerepet játszhattak a folyamat lassulásában.