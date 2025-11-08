Ukrajna elnökének, Volodimir Zelenszkijnek a politikája gyerekkori érdeklődésével magyarázható – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Telegram-csatornáján.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben

Fotó: Sergei Supinsky / AFP

Zelenszkij már gyerekként is a „húsdarálót” imádta

„Íme a válasz, miért rohan Zelenszkij állandóan csúcstalálkozókra, miért követel több fegyvert, és miért fogdostatja össze az ukránokat az utcán, hogy húsdaráló-támadásokba küldje őket. Mindenki azzal játszik felnőttkorában, amit gyerekként szeretett” – írta Zaharova.

Korábban előkerült egy régi interjú Zelenszkij édesanyjával, Rimmával, aki elárulta: fia gyerekkorában a legjobban egy régi szovjet húsdarálóval szeretett játszani.