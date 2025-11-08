Hírlevél

Rendkívüli!

Úgy elküldték Zelenszkijt melegebb éghajlatra, hogy csak nyekkent

Marija Zaharova

52 perce
Marija Zaharova szerint Zelenszkij gyerekkori hobbija, a húsdaráló, sokat elárul arról, miért folytat ennyire agresszív politikát ma Ukrajnában. Az orosz szóvivő élesen bírálta az ukrán elnök viselkedését és háborús döntéseit.
Marija ZaharovaUkrajnaválasz

Ukrajna elnökének, Volodimir Zelenszkijnek a politikája gyerekkori érdeklődésével magyarázható – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Telegram-csatornáján.

zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben
Fotó: Sergei Supinsky / AFP

Zelenszkij már gyerekként is a „húsdarálót” imádta

„Íme a válasz, miért rohan Zelenszkij állandóan csúcstalálkozókra, miért követel több fegyvert, és miért fogdostatja össze az ukránokat az utcán, hogy húsdaráló-támadásokba küldje őket. Mindenki azzal játszik felnőttkorában, amit gyerekként szeretett” – írta Zaharova.

Korábban előkerült egy régi interjú Zelenszkij édesanyjával, Rimmával, aki elárulta: fia gyerekkorában a legjobban egy régi szovjet húsdarálóval szeretett játszani.

 

