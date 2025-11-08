Marija Zaharova szerint Zelenszkij gyerekkori hobbija, a húsdaráló, sokat elárul arról, miért folytat ennyire agresszív politikát ma Ukrajnában. Az orosz szóvivő élesen bírálta az ukrán elnök viselkedését és háborús döntéseit.
Ukrajna elnökének, Volodimir Zelenszkijnek a politikája gyerekkori érdeklődésével magyarázható – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Telegram-csatornáján.
Zelenszkij már gyerekként is a „húsdarálót” imádta
„Íme a válasz, miért rohan Zelenszkij állandóan csúcstalálkozókra, miért követel több fegyvert, és miért fogdostatja össze az ukránokat az utcán, hogy húsdaráló-támadásokba küldje őket. Mindenki azzal játszik felnőttkorában, amit gyerekként szeretett” – írta Zaharova.
Korábban előkerült egy régi interjú Zelenszkij édesanyjával, Rimmával, aki elárulta: fia gyerekkorában a legjobban egy régi szovjet húsdarálóval szeretett játszani.
