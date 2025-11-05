Hírlevél

Rendkívüli

Megindult Oroszországba az észak-koreai hadsereg

Gyönyörű új mezben harcolhatják ki a vb-szereplést Szoboszlaiék – galéria

Alexander Soros

Sorosbérenc muszlim parancsol mostantól a New York-iaknak

Alex Soros ismét gondoskodott róla, hogy senki ne felejtse el: ott van mindenütt, ahol a „haladás” éppen történik. A milliárdos filantróp most egy újabb politikai kedvencét ünnepli – Zohran Mamdanit, New York frissen megválasztott, 34 éves polgármesterét.
Alexander SorosZohran Mamdani

A fotó, amelyen Soros és Mamdani együtt mosolyognak, percek alatt bejárta a közösségi médiát. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt Soros:
„Annyira büszke vagyok arra, hogy New York-i lehetek! Az amerikai álom tovább él! Gratulálok, Zohran Mamdani polgármester!”

Zohran Mamdani, a Demokrata Párt New York-i polgármesterjelöltje
Alex Soros közösségi oldalán ünnepelte New York új polgármesterét, Zohran Mamdanit – a fotó politikai üzenete aligha véletlen
Fotó: AFP

A kép üzenete egyszerű: az „amerikai álom” új arca immár Zohran Mamdani, akihez – ahogy az lenni szokott – Sorosék az elsők között gratulálnak.

Zohran Mamdani: a progresszív álom megtestesítője

Zohran Mamdani a Demokrata Párt legbaloldalibb szárnyából érkezett, ahol a „progresszió” már rég nem politikai irány, inkább hitvallás. Ugandában született, és a new york-i közgyűlés tagjaként vált ismertté arról, hogy következetesen a „társadalmi igazságosság” nevében támadja a rendőrséget, a lakáspiaci szereplőket és a hagyományos amerikai értékeket.

Támogatói hősként ünneplik, ellenfelei szerint viszont olyan városvezető lesz, aki a problémákat inkább átpolitizálja, mint megoldja.

Soros mindig a „jó oldalon”

Alex Soros az utóbbi években a demokraták progresszív frontvonalának leglelkesebb támogatójaként tűnt fel. Miután találkozott Alexandria Ocasio-Cortezzel és Ilhan Omar kongresszusi képviselőkkel, most Zohran Mamdani került a reflektorfénybe – a Soros Alapítvány pedig egy újabb fiatal politikusban találhatja meg a következő zászlóvivőt.

Nem kellett sokáig várni, hogy a fotó politikai szimbólummá váljon: Soros keze újra ott látszik, ahol a hatalom épp balra mozdul.

 

 

