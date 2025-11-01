Hátborzongató felfedezés, megfejtették a zöld múmia titkát

A tudósokat több mint harminc éve foglalkoztatja az úgynevezett zöld múmia esete. A tizenéves fiú holttestét 1987-ben találták meg egy ősi villa pincéjében, az észak-olaszországi Bolognában. A 12–14 éves korban elhunyt gyermek maradványai különleges látványt nyújtottak: teste szinte teljesen smaragdzöld színű volt – a bőrtől egészen a csontokig – írja a DailyMail.

Zöld múmia titka – így vált smaragdzölddé a több száz éves holttest

A fiút egy rézből készült koporsóban temették el, amelynek anyaga döntő szerepet játszott abban, hogyan maradtak meg a földi maradványai. A fém antimikrobiális hatásának köszönhetően megállította a bomlási folyamatokat, de egyben kémiai reakciókat is elindított, amelyek megváltoztatták a test színét.

Ezért változhatott meg a zöld múmia színe

A kutatók szerint a titok nyitja a réz. A testből idővel szivárgó savak kikezdték a koporsót, és a keletkező korróziós anyagok reakcióba léptek a csontvegyületekkel. Az így felszabaduló rézionok fokozatosan lecserélték a kalciumot a fiú csontjaiban, aminek hatására a test zöld árnyalatot vett fel.

A folyamat nemcsak a csontokat színezte meg, hanem segítette azok konzerválódását is – ezért maradtak meg a maradványok ilyen kivételes állapotban.

„Ez a felfedezés teljesen megváltoztatja a szemléletünket. A réz nemcsak konzervál, hanem kémiai átalakulásokat is okoz, amelyek egyedi módon őrzik meg a testet” – mondta Annamaria Alabiso, a tanulmányt vezető kutató.

A tudósok szerint a rézkoporsó alja idővel megrepedt, így a folyadék elszivárgott, de a test hűvös, oxigénszegény környezetben maradt. Ez tovább fokozta a tartósító hatást.

A Római Tor Vergata Egyetem és a Bolognai Egyetem kutatói radiokarbonos vizsgálattal megállapították, hogy a fiú valamikor 1617 és 1814 között halt meg. Sem betegségre, sem erőszakos halálra utaló nyomot nem találtak. A testet borító zöldes bevonat hasonlít arra a patinára, amelyet a réz- és bronzszobrok felületén látni.

