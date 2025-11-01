Hírlevél

Hátborzongató felfedezés, megfejtették a zöld múmia titkát

Évtizedeken át rejtély övezte egy különös olaszországi tinédzser mumifikálódott testét. A zöld múmia története most végre megoldódni látszik, miután kutatók feltárták, mi okozta a holttest smaragdzöld árnyalatát.
rézOlaszországmúmiaholttest

A tudósokat több mint harminc éve foglalkoztatja az úgynevezett zöld múmia esete. A tizenéves fiú holttestét 1987-ben találták meg egy ősi villa pincéjében, az észak-olaszországi Bolognában. A 12–14 éves korban elhunyt gyermek maradványai különleges látványt nyújtottak: teste szinte teljesen smaragdzöld színű volt – a bőrtől egészen a csontokig – írja a DailyMail

Zöld múmia titka – így vált smaragdzölddé a többszáz éves holttest
Zöld múmia titka – így vált smaragdzölddé a több száz éves holttest

A fiút egy rézből készült koporsóban temették el, amelynek anyaga döntő szerepet játszott abban, hogyan maradtak meg a földi maradványai. A fém antimikrobiális hatásának köszönhetően megállította a bomlási folyamatokat, de egyben kémiai reakciókat is elindított, amelyek megváltoztatták a test színét. 

Ezért változhatott meg a zöld múmia színe 

A kutatók szerint a titok nyitja a réz. A testből idővel szivárgó savak kikezdték a koporsót, és a keletkező korróziós anyagok reakcióba léptek a csontvegyületekkel. Az így felszabaduló rézionok fokozatosan lecserélték a kalciumot a fiú csontjaiban, aminek hatására a test zöld árnyalatot vett fel. 

A folyamat nemcsak a csontokat színezte meg, hanem segítette azok konzerválódását is – ezért maradtak meg a maradványok ilyen kivételes állapotban. 

„Ez a felfedezés teljesen megváltoztatja a szemléletünket. A réz nemcsak konzervál, hanem kémiai átalakulásokat is okoz, amelyek egyedi módon őrzik meg a testet” – mondta Annamaria Alabiso, a tanulmányt vezető kutató. 

A tudósok szerint a rézkoporsó alja idővel megrepedt, így a folyadék elszivárgott, de a test hűvös, oxigénszegény környezetben maradt. Ez tovább fokozta a tartósító hatást. 

A Római Tor Vergata Egyetem és a Bolognai Egyetem kutatói radiokarbonos vizsgálattal megállapították, hogy a fiú valamikor 1617 és 1814 között halt meg. Sem betegségre, sem erőszakos halálra utaló nyomot nem találtak. A testet borító zöldes bevonat hasonlít arra a patinára, amelyet a réz- és bronzszobrok felületén látni. 

Tetovált múmiára bukkantak

Nagy felbontású képalkotással tetoválást fedeztek fel egy 2500 éves szibériai jégmúmián. A nő testén talált ábrák egy ősi harcos kultúrára derítenek fényt. A bonyolult tetoválás közt vannak leopárdok, egy szarvas, egy kakas, és egy mitikus félig oroszlán és félig sas teremtmény.

Rég elfeledett rejtélyre bukkantak egy építkezés során

Építkezésen találtak több rejtett sírkamrát Peruban, Limában. A munkások a gázvezetékeket szerelték, a lelet megtalálásakor azonnal értesítették a hatóságokat. A helyszínre érkező szakértők felnyitották a két kamrát, az egyik üres volt, a másikban azonban hátborzongató dolgot találtak: egy különös pozícióban fekvő, rongyokba csavart múmiát.

 

