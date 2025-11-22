Kiderült, hogyan a leghatékonyabb a zsírégetés – erre senki nem számított

A legújabb német kutatás szerint a zsírégetés hatékonysága nagyban függ attól, mikor étkezünk. Bár az időszakos böjt egyre népszerűbb, sokan elfelejtik, hogy ugyanaz az étel teljesen máshogy hat a szervezetre reggel, mint este. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a korai étkezés látványosan fokozza a zsíranyagcserét – írja a FOCUS.

A zsírégetés hatékonyságát nagyban befolyásolja az étkezés időpontja – Fotó: Unsplash

Mitől lesz igazán hatékony a zsírégetés?

Az átfogó vizsgálat rávilágított, hogy az étkezések időpontja legalább olyan fontos, mint az elfogyasztott kalóriák mennyisége. A kutatók 31 túlsúlyos nőt követtek kétféle étkezési ablakban: egyszer 8 és 16 óra között, máskor 13 és 21 óra között ettek – minden más körülmény változatlan maradt.

A korai étkezési időszak azonban látványos előnyt mutatott.

Több mint százféle zsírmolekula szintje csökkent a résztvevők vérében, köztük olyanoké is, amelyek a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a 2-es típusű cukorbetegség kialakulásában játszanak szerepet. Emellett a zsírlebontást végző enzimek is sokkal aktívabban működtek. A kutatás vezetője szerint egyértelmű: a korai étkezés jobban illeszkedik a szervezet belső órájához, így a zsíranyagcsere is hatékonyabban dolgozik.

Ezzel szemben az esti étkezési ablak szinte semmilyen pozitív változást nem hozott.

Bár a kalóriabevitel teljesen megegyezett, az anyagcsere jóval lassabban reagált, és a zsírszövetben mérhető génaktivitás is gyengébb volt. A zsírsavbontásért felelős géncsoportok egyszerűen kevésbé voltak aktívak, ami megnehezítette a zsírégetés folyamatát.

A tanulság egyértelmű: a szervezet biológiai ritmusa meghatározza, mikor képes hatékonyabban energiát égetni. Aki az időszakos böjt előnyeit szeretné maximalizálni, annak érdemes a korai órákra helyeznie az étkezéseit. Mindez nem igényel szigorúbb diétát vagy több lemondást – elég, ha az étkezési ablak a délelőtti órákban zárul le.

Mit jelent az időszakos böjt?

Az időszakos böjtölés évek óta népszerű módszer a fogyás és az egészség megőrzése érdekében. Egy friss amerikai kutatás most azt is pontosan meghatározta, mennyi ideig érdemes naponta enni ahhoz, hogy a hosszú élet szempontjából a legkedvezőbb legyen.