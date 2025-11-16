Kétéves kisfiú zuhant ki egy emeletes házból

A szombat reggeli zuhanás következtében életét vesztette egy kétéves kisfiú Newarkban. A rendőrség a hajnali órákban érkezett a város egyik magas lakóházához, ahol a gyermeket már eszméletlen állapotban találták. A kisfiút a helyszínen halottnak nyilvánították, az ügyben pedig azonnal vizsgálat indult - tájékoztat a New York Post.

A zuhanás kapcsán a hatóságok azt vizsgálják, megelőzhető lett volna-e a tragédia - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Mit vizsgál a rendőrség a 20. emeleti zuhanás ügyében?

Az első információk szerint a kisfiú halála baleset lehetett, de a hatóságok minden részletet meg akarnak erősíteni. A nyomozók azt is vizsgálják, mi történhetett a Newark-i apartman 20. emeletén közvetlenül a tragédia előtt, és volt-e bármi, ami megelőzhette volna a történteket. Az illetékes ügyészség tanúkat keres, és a lakóház biztonsági felvételeit is elemzik.

Ételmérgezésbe halt meg két gyermek és egy édesanya

Sokkoló tragédia rázta meg Törökországot. Egy török család három tagja életét vesztette, miután súlyos ételmérgezés gyanújával kórházba kerültek Isztambul egyik népszerű turistalátványossága közelében. Az eset nagy felháborodást keltett, és a hatóságok azonnal átfogó vizsgálatot indítottak.

Meghalt a fiatal influenszer

A születésnapi ünneplés után több résztvevőnél is súlyos rosszullét jelentkezett. A hatóságok közlése szerint metanolmérgezés lehetősége merült fel az elfogyasztott alkohol miatt. A vizsgálat jelenleg is tart, a szakértők a megmaradt ital összetételét elemzik.

