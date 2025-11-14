Egyszerű kísérletnek indult – senki nem számított arra, amit a zuhanyzó padlóján találtak

Egy chicagói mikrobiológus friss kísérlete sokkoló képet fest arról, mi rejlik az edzőtermi zuhanyzók padlóján. A videóban bemutatott baktériumtenyészetek láttán sokan azonnal papucsot ragadnának – és a szakértők szerint ez valóban jó ötlet. A kísérlet eredményei mellett több klinikai mikrobiológus is figyelmeztet: a meleg, nedves terekben valóságos kórokozóparadicsom alakulhat ki – írja a Daily Mail.

Az edzőtermek zuhanyzója valóságos paradicsom a kórokozóknak – Fotó: Unsplash

Miért kell papucsot viselni az edzőtermi zuhanyzóban?

Nick Aicher mikrobiológus kísérlete egyszerű volt: végighúzott egy egyszerű vattapálcát az edzőterem zuhanyzójának padlóján, majd az így vett mintát inkubátorban tárolta. Amikor legközelebb ellenőrizte a Petri-csészét, azt vastag baktériumbevonat borította.

Dr. Primrose Freestone, a Leicesteri Egyetem klinikai mikrobiológiai oktatója szerint a legveszélyesebb helyek minden edzőteremben a meleg és nedves terek: a zuhanyzók, szaunák, medencék és pezsgőfürdők.

Az izzadság komplex tápanyagkeverék, amely kiváló növekedési alapot biztosít a baktériumok számára. A leggyakrabban kimutatott kórokozó a Staphylococcus aureus, amely akár MRSA-fertőzést is okozhat; de aggasztó a Salmonella jelenléte is,amely gyomorfertőzést, hasmenést és lázat idézhet elő, súlyos esetben akár szepszist is. Más szakértők inkább a vírusokat tartják nagyobb kockázatnak: a HPV okozta talpi szemölcsök, illetve a lábgombát kiváltó gombák is gyakoriak az ilyen környezetben.

