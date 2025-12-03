Különös csomagot hordoz a 3I/ATLAS, erre még a tudósok sem számítottak

A kutatók az Atacama-sivatagban működő ALMA távcső segítségével vizsgálták a 3I/ATLAS felszabaduló gázait, és kiderült: a metanol az anyagkibocsátás nyolc százalékát teszi ki, vagyis négyszer többet, mint a Naprendszerünkben ismert üstökösök esetében. A metanol az élet egyik alapvető építőköve. Emellett a hidrogén-cianid szintén jelentős mennyiségben volt jelen, ami tovább erősíti a feltételezést, hogy az objektum kémiai értelemben egy igazi „életcsomaggal” érkezett – írja a Futurism.

A molekulák eredetét a magból kiáramló gázokban azonosították, de a metanol az üstökös kómájában is bőségesen megjelent.

A NASA kutatói szerint az ilyen mértékű gazdagság arra utal, hogy az intersztelláris testek sokkal nagyobb szerepet játszhattak a bolygók életképességének kialakulásában, mint korábban hittük.

3I/ATLAS és az életmag-elmélet: új megfigyelések dönthetik el, mi rejlik az intersztelláris látogatóban

A felfedezéssel kapcsolatban Avi Loeb harvardi asztronómus is megszólalt, aki szerint a 3I/ATLAS akár olyan objektumtípus is lehet, amely egykor életmagvakat juttatott az ősi Földre. A kutató feltételezi: a metanol és a hidrogén-cianid szokatlan aránya „barátságos”, életet serkentő kémiai környezetre utalhat — nem pedig egy pusztító kozmikus fenyegetésre.

A kutatócsoport további megfigyeléseket tervez, amikor az objektum a Naphoz legközelebb halad el.

Ezek az adatok kulcsfontosságúak lehetnek annak megértéséhez, milyen kémiai reakciók zajlanak egy másik csillagrendszerből érkező űrvándorban.

Valami történik a Naprendszer szélén – a 3I/ATLAS-hoz hasonló idegen objektumok tűntek fel

Minden jel szerint jégvulkánok törnek elő a Naprendszerben repülő csillagközi objektum felszínéről. A 3I/ATLAS a kutatók szerint egy ősi, szénben gazdag égitest lehet, amely évmilliók óta most először jár ilyen közel egy csillaghoz. Hasonló tulajdonságú objektumok bújhatnak meg nagyobb számban a Neptunuszon túli régióban.

Hátborzongató felvétel terjed az interneten a 3I/ATLAS-ról

Egy népszerű, közösségi médiában terjedő videón zölden izzó, ufószerű objektum szerepel. A felvétel készítője azt állítja, hogy az intersztelláris üstököst, a 3I/ATLAS-t látjuk rajta. A videó azonban minden jel szerint hamisítvány. Közben az Európai Űrügynökség JUICE űrszondája tényleg megörökítette az égitestet, de a hiteles fotókra még várni kell.