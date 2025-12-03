Hamarosan megérkezik a 'földönkívüli űrhajó' – itt követheti élőben!

A 3I/ATLAS az elmúlt hónapokban mérhetően gyorsulni kezdett, ami elsőre szokatlannak tűnhet, a szakértők szerint azonban ez teljesen természetes jelenség. Az üstökösből kiáramló gázok és por apró „rakétahatást” fejtenek ki, ami módosíthatja a pályáját.

Az ESA JUICE űrszondája öt műszerrel is figyeli a 3I/ATLAS-t, de az összes adat csak 2026 elején érkezik meg a Földre (illusztráció)

Fotó: OpenAI DALL-E

A csillagászok hangsúlyozzák: az objektum semmilyen veszélyt nem jelent a Földre. A vita ettől függetlenül élénk. Egyes kutatók szerint a 3I/ATLAS alakja, fényessége és mozgása több ponton eltér a megszokott üstökösöktől, ezért vetődött fel az idegen eredet gondolata. Mások viszont úgy vélik, hogy egyszerűen csak egy rendkívül ritka, de természetes csillagközi égitestet látunk, hasonlót az ʻOumuamuához vagy a Borisov-üstököshöz.

Mikor és hol látható a 3I/ATLAS?

A 3I/ATLAS 2025. december 20-án kerül a Földhöz legközelebb, ezen a napon lesz a legkedvezőbb az észlelés is. Az üstökös szabad szemmel várhatóan nem lesz látványos, de távcsöves felvételeken jól követhető.

Élő közvetítés az érkező üstökösről

Az eseményt élőben is figyelemmel kísérheti. 2025. december 20-án a 3I/ATLAS csillagközi üstökös élő közvetítésben lesz látható az olaszországi Mancianóban működő robotikus távcsövek felvételein. A streamen valós időben követhetők az üstökösről készült képek, otthona kényelméből.

A 3I/ATLAS csillagközi üstökösről a Nemzetközi Gemini Obszervatórium által készített fotó

Fotó: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist. Képfeldolgozás: J. Miller és M. Rodriguez (Nemzetközi Gemini Obszervatórium/NSF NOIRLab)/T.A. Rector (Alaszkai Egyetem, Anchorage/NSF NOIRLab)/M. Zamani (NSF NOIRLab)

