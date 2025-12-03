Valami nagyon nem stimmel a 3I/ATLAS-szal – így bukhat le, hogy nem is üstökös

3I/ATLAS a hivatalos tudományos álláspont szerint egy csillagközi eredetű üstökös, ám több megfigyelés is kérdéseket vet fel. Az egyik legfurcsább jelenség az úgynevezett „ellenfarok” (anti-tail), amely a Nap felé mutat, és szokatlan szerkezetet mutat a felvételeken – írja a DailyStar.

3I/ATLAS rejtélyes ellenfarka új lendületet adott az idegen eredetről szóló elméleteknek

Fotó: OpenAI DALL-E

A Harvard Egyetem asztrofizikusa, Avi Loeb, szerint egy természetes üstökös esetében az ellenfarokban nem lenne szabad 5000 kilométernél nagyobb távolságban áramló gázt észlelni a magtól számítva. A mostani adatok azonban ennek ellentmondanak.

Gáz ott, ahol csak por lehetne?

Loeb érvelése szerint, ha a 3I/ATLAS valóban természetes üstökös lenne, akkor az ellenfarok távolabbi részein kizárólag nagyobb, körülbelül 10 mikronos porszemcsékből álló anyagnak kellene megjelennie. Ehelyett azonban a jelek arra utalnak, hogy áramló gáz is jelen lehet, ami nem illeszkedik a szokásos üstökösmodellekhez.

A professzor szerint a szublimáló CO₂-jég által hajtott gázkilépés sebessége nagyjából 200 méter/másodperc lehetne, ami nem indokolná az ilyen kiterjedt gázjelenlétet az ellenfarokban.

Hogyan lehetne eldönteni, mi is valójában a 3I/ATLAS?

A kutató egy konkrét megfigyelési módszert is javasolt: molekuláris nyomjelzők – például szén-monoxid (CO) vagy szén-dioxid (CO₂) – vizsgálatával meg lehetne állapítani, hogy valóban van-e gáz az ellenfarok mentén. Ha igen, az komoly kihívást jelentene a 3I/ATLAS mint természetes üstökös értelmezésére.

A témában készült nagy felbontású felvételek, köztük a Hubble Space Telescope képei, már most is kulcsszerepet játszanak a vita alakulásában.

Idegen technológia vagy kozmikus különcség?

Bár az „idegen űrszonda” elmélet továbbra is erősen megosztó, 3I/ATLAS kétségtelenül az egyik legérdekesebb csillagközi objektum az elmúlt években. A következő hónapok megfigyelései döntőek lehetnek abban, hogy egy eddig ismeretlen természetes jelenséggel, vagy valami egészen mással állunk-e szemben.

