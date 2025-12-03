3I/ATLAS miatt vakargatják a fejüket a tudósok — valami nagyon nem stimmel

A Harvard Egyetem asztrofizikusa, Avi Loeb legfrissebb blogbejegyzésében arról írt, hogy a 3I/ATLAS környezetében nikkel- és vasatomokat mutattak ki — olyan elemeket, amelyek jelenléte ebben a formában erősen kérdéses – írja a DailyStar.

A 3I/ATLAS környezetében kimutatott szokatlan anyagok új kérdéseket vetnek fel az intersztelláris objektum eredetével kapcsolatban

Fotó: OpenAI DALL-E

Az észlelési távolságon az üstökösök hőmérséklete általában túl alacsony ahhoz, hogy szilikát-, szulfid- vagy fémes szemcsék elpárologjanak. A 3I/ATLAS környezetében azonban mégis kimutatták ezek jelenlétét az objektumot körülvevő gázfelhőben, ami komoly kérdéseket vet fel az égitest valódi természetével kapcsolatban.

A 3I/ATLAS ráadásul úgynevezett C2-ben szegény üstökösként viselkedik, miközben a nikkel és vas aránya szokatlanul magas — ez a kombináció ritkán figyelhető meg természetes égitesteknél.

3I/ATLAS: űrhajó vagy természetes objektum? Loeb óvatosabb hangnemre vált

Bár korábban Loeb nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy a 3I/ATLAS akár egy idegen eredetű technológiai objektum legyen, legutóbbi nyilatkozataiban már visszafogottabban fogalmaz. Egy interjúban elmondta: az eddigi adatok alapján jelenleg inkább természetes eredet tűnik valószínűnek, ugyanakkor számos részlet továbbra is megmagyarázatlan.

Rádiójelek: sok zaj, kevés válasz

A rejtélyt tovább fokozta egy friss tanulmány, amely a Allen Telescope Array adatait elemezte. A kutatók 2025. július 2-án több mint hétórányi rádiómegfigyelést végeztek a 3I/ATLAS irányában, 1–9 GHz közötti frekvenciatartományban.

Bár közel 74 millió keskenysávú jelet rögzítettek, az adattisztítás után mindössze mintegy 2 millió maradt értékelhető. Ezek közül végül csak 211 esett egybe az objektum pozíciójával — és egyik sem bizonyult további vizsgálatra érdemesnek.

Mikor jöhet az áttörés?

A kutatók szerint a következő kulcsfontosságú időpont 2026 márciusa lesz, amikor a 3I/ATLAS várhatóan elhalad a Jupiter közelében. Ez az esemény új megfigyelési lehetőségeket nyithat meg, és talán közelebb vihet a válaszhoz: valóban csak egy különösen furcsa üstökösről van szó, vagy ennél jóval többről.

Elképesztő felfedezés: a 3I/ATLAS nincs egyedül

Az elmúlt hónapokban a 3I/ATLAS valósággal letarolta az internetet, se szeri, se száma az üstököst körüllengő vad elméleteknek és megfigyeléseknek. Kutatók becslése szerint azonban nincs egyedül, 10 000 csillagközi objektum is keringhet a Naprendszerben.