A 3I/Atlas különleges tulajdonságai: 10 lenyűgöző érdekesség egy idegen üstökösről

A 3I/Atlas a valaha látott egyik legkülönlegesebb csillagközi objektum, amely számos érdekességet tár fel az idegen eredetű égitestek működéséről. A mi Naprendszerünkben csak átutazóként jelenik meg, mégis olyan információkat hordoz, amelyek új megértést adnak a távoli naprendszerek kialakulásáról és az üstökösök belső folyamatairól.
Miért különleges csillagközi objektum a 3I/Atlas?
Egyre több információ kerül elő a naprendszerünkbe érkezett 3I/Atlas nevű üstökösről. Cikkünkben összeszedtünk 10 érdekességet a különös égi testről, mely talán némi magyarázattal szolgálnak, miért is ennyire különleges és a tudomány számára is fontos felfedezésről van szó.
1. Az üstökös csillagközi eredete – mindössze a harmadik ilyen látogató
A 3I/ATLAS nem a Naprendszerben született, hanem egy másik csillag körül formálódott, és ez mindössze a harmadik megerősített csillagközi objektum ’Oumuamua és Borisov után. Ezzel egy teljesen idegen bolygórendszer kémiai lenyomatát hordozza. Ritkasága miatt egyetlen ilyen test is egyedülálló lehetőség arra, hogy összehasonlítsuk más csillagrendszerek kialakulását a miénkkel – olvasható a NASA oldalán.
2. Hiperbolikus pálya – egyszeri, megismételhetetlen látogatás
Az üstökös hiperbolikus pályán száguld, vagyis a Nap gravitációja nem tudja befogni, így örökre távozik a galaxis felé. Ez bizonyítja csillagközi eredetét, és azt is, hogy minden adat, amit most gyűjtünk, egyszeri esély. A tudomány számára ez egy „most vagy soha” helyzet.
3. Ritmikus, 16 óránkénti fénydobbanás – szabályos pulzus egy idegen testtől
A 3I/ATLAS fényessége 16 óránként ismétlődő pulzusokban változik, mintha egy ütemre forgó idegen „szív” működne. Ilyen precíz ciklust korábban nem figyeltek meg csillagközi objektumnál. Ez segít feltárni a mag alakját, repedéseit, és azt, hogyan válik aktívvá az idegen jég.
4. Szakaszos kitörések jellemzik az égitestet
A fényességingadozás alapján a 3I/ATLAS nem folyamatosan párolog, hanem hirtelen kitörésekben bocsát ki gázokat, mintha a felszín repedezett volna. Ez szokatlan viselkedés még a Naprendszer üstököseinél is. Az ilyen törésszerű aktivitás a mag belső heterogenitását mutatja.
5. Kriovulkáni jéggejzírek működhetnek a felszínen
A gázkibocsátás mintázata alapján a felszínen jéggejzírszerű kiáramlások jelenhetnek meg, amelyek a belső jég hirtelen felszínre törését okozzák. Ez azt jelzi, hogy a 3I/ATLAS nem halott jégtömb, hanem belső folyamatai is lehetnek. Csillagközi objektumnál ilyen aktivitást eddig nem figyeltek meg – írja a Live Science című tudományos oldal.
6. A felszíne több milliárd éve érintetlen
A Hubble adatai szerint a felszín fényvisszaverő, friss és valószínűleg teljesen érintetlen jégből áll. A csillagközi tér sötétjében sem hő, sem napsugárzás nem érte, így ősi állapotokat konzervált. Ez a jég olyan környezetet mutat meg, amelynek kora és összetétele messze megelőzi a Naprendszer létrejöttét.
7. Idegen kémiai összetétel
A Hubble és földi teleszkópok kimutatták, hogy a 3I/ATLAS kémiai profilja radikálisan különbözik a mi naprendszerünk üstökösökétől. Más molekulaarányok, más jégkémiák jellemzik, ami egy teljesen más csillag és bolygókeletkezési folyamat nyomát őrzi. Ez a különbség közvetlen bizonyíték arra, hogy a bolygórendszerek sokkal változatosabbak lehetnek, mint amit eddig gondoltunk.
8. Ritka molekulákat tartalmaz, mely az élet eredetével is kapcsolatban lehet
A 3I/ATLAS-ben olyan anyagok vannak nagy mennyiségben (például OCS, metanol, hidrogén-cián), amelyek a Naprendszer üstököseinél általában csak kis mennyiségben fordulnak elő. Ezeket az anyagokat a tudósok azért tartják izgalmasnak, mert a Földön az élet kialakulása előtt pont ilyen típusú molekulák indították el a kémiai folyamatokat, amelyekből később fehérjék, DNS-elemek és más biológiai rendszerek lettek. Magyarul: az üstökös olyan vegyületeket hordoz, amelyek az élet „nyers alapanyagai” lehetnek – olvasható a Chron.com oldalán.
9. Lehet, hogy egy szétszakadt exobolygó törmeléke
Egyes kutatók szerint a komplex összetétel arra utalhat, hogy a 3I/ATLAS nem „klasszikus” üstökös, hanem egy idegen bolygórendszer katasztrófájának maradványa. Ha egy exobolygó jeges része szakadt le, akkor az objektum olyan kémiai és geológiai információkat hordoz, amelyeket máshogy nem szerezhetnénk meg. Ez teszi igazán felbecsülhetetlenné tudományos szempontból.
10. A valaha volt legjobban megfigyelt csillagközi objektum
A NASA, az ESA, a Hubbleés több tucat földi távcső egyszerre figyeli – ilyen globális megfigyelési kampány csillagközi objektumnál még nem volt. A rengeteg adat miatt a 3I/ATLAS lett minden idők legjobban dokumentált idegen eredetű égitestje. Ez lehet az első csillagközi objektum, amelynek viselkedését, kémiáját és aktivitását teljes részletességgel rekonstruálhatjuk.
10+1. Egyes feltételezések szerint földönkívüli űrhajó
Az objektum az elmúlt hónapokban valóságos tudományos szenzációvá vált. Sokan ugyanis nem csillagközi üstökösként tekintenek rá, hanem mesterséges eredetű tárgynak vélik. A 3I/ATLAS körüli vita azért különösen izgalmas, mert mindkét oldalon erős érvek sorakoznak.
