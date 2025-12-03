A 3I/Atlas különleges tulajdonságai: 10 lenyűgöző érdekesség egy idegen üstökösről

A 3I/Atlas a valaha látott egyik legkülönlegesebb csillagközi objektum, amely számos érdekességet tár fel az idegen eredetű égitestek működéséről. A mi Naprendszerünkben csak átutazóként jelenik meg, mégis olyan információkat hordoz, amelyek új megértést adnak a távoli naprendszerek kialakulásáról és az üstökösök belső folyamatairól.

3I/ATLAS-hoz hasonló objektumok keringenek nagy számban a Naprendszer szélén.

Fotó: OpenAI DALL-E

Miért különleges csillagközi objektum a 3I/Atlas?

Egyre több információ kerül elő a naprendszerünkbe érkezett 3I/Atlas nevű üstökösről. Cikkünkben összeszedtünk 10 érdekességet a különös égi testről, mely talán némi magyarázattal szolgálnak, miért is ennyire különleges és a tudomány számára is fontos felfedezésről van szó.

1. Az üstökös csillagközi eredete – mindössze a harmadik ilyen látogató

A 3I/ATLAS nem a Naprendszerben született, hanem egy másik csillag körül formálódott, és ez mindössze a harmadik megerősített csillagközi objektum ’Oumuamua és Borisov után. Ezzel egy teljesen idegen bolygórendszer kémiai lenyomatát hordozza. Ritkasága miatt egyetlen ilyen test is egyedülálló lehetőség arra, hogy összehasonlítsuk más csillagrendszerek kialakulását a miénkkel – olvasható a NASA oldalán.

2. Hiperbolikus pálya – egyszeri, megismételhetetlen látogatás

Az üstökös hiperbolikus pályán száguld, vagyis a Nap gravitációja nem tudja befogni, így örökre távozik a galaxis felé. Ez bizonyítja csillagközi eredetét, és azt is, hogy minden adat, amit most gyűjtünk, egyszeri esély. A tudomány számára ez egy „most vagy soha” helyzet.

3. Ritmikus, 16 óránkénti fénydobbanás – szabályos pulzus egy idegen testtől

A 3I/ATLAS fényessége 16 óránként ismétlődő pulzusokban változik, mintha egy ütemre forgó idegen „szív” működne. Ilyen precíz ciklust korábban nem figyeltek meg csillagközi objektumnál. Ez segít feltárni a mag alakját, repedéseit, és azt, hogyan válik aktívvá az idegen jég.

Az ESA JUICE űrszondája öt műszerrel is figyeli a 3I/ATLAS-t, de az összes adat csak 2026 elején érkezik meg a Földre.

Fotó: OpenAI DALL-E

4. Szakaszos kitörések jellemzik az égitestet

A fényességingadozás alapján a 3I/ATLAS nem folyamatosan párolog, hanem hirtelen kitörésekben bocsát ki gázokat, mintha a felszín repedezett volna. Ez szokatlan viselkedés még a Naprendszer üstököseinél is. Az ilyen törésszerű aktivitás a mag belső heterogenitását mutatja.