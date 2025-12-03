Kell aggódnunk? Száguldásba kezdett a 3I/ATLAS

A 3I/ATLAS azért keltett különösen nagy figyelmet, mert mindössze a harmadik olyan égitest, amelyről biztosan tudjuk, hogy nem a Naprendszerben keletkezett, hanem csillagközi térből érkezett. Ilyen objektumokat rendkívül ritkán sikerül megfigyelni, ezért minden apró részletük kiemelt tudományos jelentőséggel bír.
Az üstökös mozgását követő mérések szerint a 3I/ATLAS nemcsak halad, hanem nem gravitációs gyorsulást is mutat, vagyis olyan erő is hat rá, amely nem pusztán a Nap tömegvonzásából fakad – írja a Newsweek.
Mi az a 3I/ATLAS, és miért különleges?
A 3I/ATLAS egy csillagközi üstökös, amelyet 2025 júliusában fedeztek fel Chilében, a NASA ATLAS nevű égboltfelmérő programjának segítségével. A csillagászok hamar észrevették, hogy az objektum szokatlanul nagy sebességgel halad, és a pályája úgynevezett hiperbolikus, vagyis nem zárt.
Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy: nem kering a Nap körül, nem marad a Naprendszerben, egyszerűen átutazik rajta, majd eltűnik a csillagközi térben.
A 3I/ATLAS előtt mindössze két hasonló objektumot ismerünk: az ’Oumuamuát és a 2I/Borisovot. A mostani üstökös ezekhez hasonlóan egy másik csillagrendszer maradványa, amely véletlenül a Naprendszer útjába sodródott.
Miért gyorsul a 3I/ATLAS, és mitől „nem gravitációs” ez a hatás?
A 3I/ATLAS gyorsulása elsőre akár ijesztően is hangozhat, de a magyarázat kifejezetten földhözragadt – pontosabban üstököshöz kötött.
Amikor egy üstökös közel kerül a Naphoz, a jeges magja melegedni kezd, és gázok, vízgőz, por szabadul fel a felszínéről.
Ez a kiáramlás apró tolóerőt hoz létre, hasonlóan egy nagyon gyenge rakétához. Ettől az üstökös:
- kissé felgyorsul,
- finoman módosítja a pályáját.
Fontos hangsúlyozni: ez nem mesterséges eredetű, és nem utal semmilyen idegen technológiára – pusztán a Nap hője „löki meg” az üstököst.
Veszélyt jelent a 3I/ATLAS a Földre?
Röviden: nem.
A 3I/ATLAS december 19-én éri el a Földhöz legközelebbi pontját, de még ekkor is több mint 270 millió kilométerre halad el bolygónktól. Ez csillagászati léptékkel mérve is óriási távolság, így sem becsapódásról, sem közvetlen hatásról nincs szó.
A NASA szerint az üstökös a Naprendszerbe érkezésekor nagyjából 220 ezer km/óra sebességgel haladt, a Nap közelében ez 246 ezer km/órára nőtt, majd pontosan ugyanilyen tempóval hagyja el a Naprendszert, mint amivel érkezett.
Ezt hívják nem gravitációs gyorsulásnak, és a csillagászok szerint a 3I/ATLAS esetében ez a hatás most különösen jól mérhető, mert modern űrszondák és teleszkópok segítségével már egyetlen Naprendszeren való áthaladás alatt is kimutatható.