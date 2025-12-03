Kell aggódnunk? Száguldásba kezdett a 3I/ATLAS

Hírlevél
17 perce
Olvasási idő: 6 perc
Ritka vendég halad át jelenleg a Naprendszeren: egy másik csillagrendszerből érkezett üstökös, amelynek mozgása a kutatók szerint az utóbbi időben megváltozott. A 3I/ATLAS mérhetően gyorsul, de a szakértők hangsúlyozzák: a jelenség teljesen természetes, és semmilyen veszélyt nem jelent a Földre.
üstökös3i atlasnasa3i / atlascsillagközi üstökösföldnaprendszer

A 3I/ATLAS azért keltett különösen nagy figyelmet, mert mindössze a harmadik olyan égitest, amelyről biztosan tudjuk, hogy nem a Naprendszerben keletkezett, hanem csillagközi térből érkezett. Ilyen objektumokat rendkívül ritkán sikerül megfigyelni, ezért minden apró részletük kiemelt tudományos jelentőséggel bír.

(251106) -- BEIJING, Nov. 6, 2025 (Xinhua) -- This combo diagram illustrates the relative positions of the interstellar object 3I/ATLAS and the orbiter of China's Mars mission Tianwen-1, where the right part is an enlargement of a section in the left part. TO GO WITH "China's Mars orbiter observes interstellar object 3I/ATLAS" (CNSA/Handout via Xinhua) (Photo by CNSA / Xinhua via AFP)
A 3I/ATLAS csillagközi üstökös a Nap közelében gyorsul fel, miközben biztonságos távolságban halad el a Föld mellett.
Fotó: CNSA / XINHUA

Az üstökös mozgását követő mérések szerint a 3I/ATLAS nemcsak halad, hanem nem gravitációs gyorsulást is mutat, vagyis olyan erő is hat rá, amely nem pusztán a Nap tömegvonzásából fakad – írja a Newsweek.

Mi az a 3I/ATLAS, és miért különleges?

A 3I/ATLAS egy csillagközi üstökös, amelyet 2025 júliusában fedeztek fel Chilében, a NASA ATLAS nevű égboltfelmérő programjának segítségével. A csillagászok hamar észrevették, hogy az objektum szokatlanul nagy sebességgel halad, és a pályája úgynevezett hiperbolikus, vagyis nem zárt.

Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy: nem kering a Nap körül, nem marad a Naprendszerben, egyszerűen átutazik rajta, majd eltűnik a csillagközi térben.

A 3I/ATLAS előtt mindössze két hasonló objektumot ismerünk: az ’Oumuamuát és a 2I/Borisovot. A mostani üstökös ezekhez hasonlóan egy másik csillagrendszer maradványa, amely véletlenül a Naprendszer útjába sodródott.

Miért gyorsul a 3I/ATLAS, és mitől „nem gravitációs” ez a hatás?

A 3I/ATLAS gyorsulása elsőre akár ijesztően is hangozhat, de a magyarázat kifejezetten földhözragadt – pontosabban üstököshöz kötött.

Amikor egy üstökös közel kerül a Naphoz, a jeges magja melegedni kezd, és gázok, vízgőz, por szabadul fel a felszínéről.

Ez a kiáramlás apró tolóerőt hoz létre, hasonlóan egy nagyon gyenge rakétához. Ettől az üstökös:

  • kissé felgyorsul,
  • finoman módosítja a pályáját.

Ezt hívják nem gravitációs gyorsulásnak, és a csillagászok szerint a 3I/ATLAS esetében ez a hatás most különösen jól mérhető, mert modern űrszondák és teleszkópok segítségével már egyetlen Naprendszeren való áthaladás alatt is kimutatható.

Fontos hangsúlyozni: ez nem mesterséges eredetű, és nem utal semmilyen idegen technológiára – pusztán a Nap hője „löki meg” az üstököst.

This NASA image obtained on November 19, 2025, shows the interstellar comet 3I/ATLAS, circled in the center, as seen by the LLORRI black-and-white imager on NASAs Lucy spacecraft. This image was made by stacking a series of images taken on September 16, 2025, as the comet was zooming toward Mars and spacecraft Lucy was 240 million miles away from 3I/ATLAS. The image shows the comets coma, the fuzzy halo of gas and dust surrounding 3I/ATLAS above, and its tail, a smudge of gas flowing to the right of the comet. Vestige of a distant past or extraterrestrial threat? The comet 3I/ATLAS, currently speeding through our solar system, fascinates scientists and captivates social networks, including Kim Kardashian, who speculate it might be an alien spacecraft. From the superstar to a member of the US Congress, and prominent conspiracy theorists, various voices are questioning whether it is not a natural comet but... an extraterrestrial vessel. (Photo by NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Felgyorsult a 3I/ATLAS – ritka csillagközi vendég száguld át mellettünk.
Fotó: NASA / NASA

Veszélyt jelent a 3I/ATLAS a Földre?

Röviden: nem.

A 3I/ATLAS december 19-én éri el a Földhöz legközelebbi pontját, de még ekkor is több mint 270 millió kilométerre halad el bolygónktól. Ez csillagászati léptékkel mérve is óriási távolság, így sem becsapódásról, sem közvetlen hatásról nincs szó.

A NASA szerint az üstökös a Naprendszerbe érkezésekor nagyjából 220 ezer km/óra sebességgel haladt, a Nap közelében ez 246 ezer km/órára nőtt, majd pontosan ugyanilyen tempóval hagyja el a Naprendszert, mint amivel érkezett.

 

