Kell aggódnunk? Száguldásba kezdett a 3I/ATLAS

A 3I/ATLAS azért keltett különösen nagy figyelmet, mert mindössze a harmadik olyan égitest, amelyről biztosan tudjuk, hogy nem a Naprendszerben keletkezett, hanem csillagközi térből érkezett. Ilyen objektumokat rendkívül ritkán sikerül megfigyelni, ezért minden apró részletük kiemelt tudományos jelentőséggel bír.

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös a Nap közelében gyorsul fel, miközben biztonságos távolságban halad el a Föld mellett.

Fotó: CNSA / XINHUA

Az üstökös mozgását követő mérések szerint a 3I/ATLAS nemcsak halad, hanem nem gravitációs gyorsulást is mutat, vagyis olyan erő is hat rá, amely nem pusztán a Nap tömegvonzásából fakad – írja a Newsweek.

Mi az a 3I/ATLAS, és miért különleges?

A 3I/ATLAS egy csillagközi üstökös, amelyet 2025 júliusában fedeztek fel Chilében, a NASA ATLAS nevű égboltfelmérő programjának segítségével. A csillagászok hamar észrevették, hogy az objektum szokatlanul nagy sebességgel halad, és a pályája úgynevezett hiperbolikus, vagyis nem zárt.

Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy: nem kering a Nap körül, nem marad a Naprendszerben, egyszerűen átutazik rajta, majd eltűnik a csillagközi térben.

A 3I/ATLAS előtt mindössze két hasonló objektumot ismerünk: az ’Oumuamuát és a 2I/Borisovot. A mostani üstökös ezekhez hasonlóan egy másik csillagrendszer maradványa, amely véletlenül a Naprendszer útjába sodródott.

Miért gyorsul a 3I/ATLAS, és mitől „nem gravitációs” ez a hatás?

A 3I/ATLAS gyorsulása elsőre akár ijesztően is hangozhat, de a magyarázat kifejezetten földhözragadt – pontosabban üstököshöz kötött.

Amikor egy üstökös közel kerül a Naphoz, a jeges magja melegedni kezd, és gázok, vízgőz, por szabadul fel a felszínéről.

Ez a kiáramlás apró tolóerőt hoz létre, hasonlóan egy nagyon gyenge rakétához. Ettől az üstökös:

kissé felgyorsul,

finoman módosítja a pályáját.

Fontos hangsúlyozni: ez nem mesterséges eredetű, és nem utal semmilyen idegen technológiára – pusztán a Nap hője „löki meg” az üstököst.