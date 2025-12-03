Újabb furcsa anomáliákat produkál a rejtélyes 3I/ATLAS

A számítások szerint a 3I/ATLAS nagyjából kétszer akkora távolságra közelíti meg a Földet, mint amekkora az átlagos Föld–Nap-távolság. Bár ez laikus szemmel hatalmasnak tűnhet, csillagászati szempontból rendkívül ritka lehetőséget jelent: földi és űrtávcsövekkel most vizsgálható a lehető legnagyobb részletességgel egy idegen csillagrendszerből érkezett objektum – tájékoztat a Futurism.

Ez a NASA által 2025. november 19-én készített kép a 3I/ATLAS csillagközi üstökös jegyzetekkel ellátott változatát mutatja, pályájával és méretarányával együtt, amelyet a NASA Mars Reconnaissance Orbiter űrszondájának High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) kamerája rögzített 2025. október 2-án.

Fotó: NASA / NASA / AFP

Miért különleges a 3I/ATLAS pályája?

A Harvard Egyetem csillagásza, Avi Loeb – aki korábban sem zárta ki, hogy a 3I/ATLAS akár mesterséges eredetű is lehet – továbbra is kiemelt figyelemmel követi az égitest mozgását. Loeb szerint az üstökös pályája és viselkedése több olyan „anomáliát” mutat, amelyeket nehéz a hagyományos modellekkel megmagyarázni.

Az egyik legfeltűnőbb sajátosság, hogy az objektum pályasíkja szinte pontosan egybeesik a Naprendszer bolygóinak síkjával. Ez önmagában is rendkívül valószínűtlen egy véletlenszerűen érkező csillagközi test esetében.

Emellett a 3I/ATLAS szokatlanul nagynak tűnik, több bolygó közelében is elhaladt, és a megfigyelések szerint az átlagosnál jóval több szén-dioxid-jeget és gázt tartalmaz.

Nap felé irányuló csóva és „ellencsóva”

A legnagyobb figyelmet azonban az úgynevezett napfelé irányuló csóva, más néven anti-csóva kelti. Az üstökösöknél megszokott, hogy a csóva a Naptól elfelé mutat, mivel a napszél kifújja az anyagot.

A 3I/ATLAS esetében viszont egy markáns, a Nap irányába mutató gázkilövellést figyeltek meg.

Ezt erősíti meg egy friss tanulmány is, amely az Astronomy & Astrophysics szaklapban jelent meg. Spanyol csillagászok a tenerifei Kétméteres Ikertávcső segítségével július és szeptember között készített felvételeken egy „magasan elhelyezkedő, imbolygó napfelé mutató jetet” azonosítottak.

A megfigyelések szerint ez a gázkilövellés kevesebb mint nyolc fokos eltéréssel igazodik az üstökösmag forgástengelyéhez.

Ez arra utal, hogy az objektumnak viszonylag stabil „nappali” és „éjszakai” oldala van, amelyek a perihélium, vagyis a Naphoz legközelebbi pont elérésekor cserélnek szerepet.

Technológia vagy természet?

A 3I/ATLAS október 29-én haladt el a perihélium közelében, mintegy 126 millió mérföldre a Naptól.

Loeb számításai szerint mindössze fél százalék az esélye annak, hogy egy természetes égitest forgástengelye ilyen pontosan igazodjon a Nap irányához.

Ha a tengelyferdeség nagyobb lenne, a napfelé mutató csóva erőteljesebben „imbolygott” volna, sőt akár időszakosan meg is szűnhetett volna, amikor a kilövellés forrása az éjszakai oldalra kerül.

Ilyen jelenséget azonban nem figyeltek meg.

További különlegesség, hogy a napfelé irányuló csóva a perihélium után sem tűnt el. Ez Loeb szerint arra utalhat, hogy az üstökösmag másik pólusa közelében egy újabb jégzseb aktiválódott, amely friss gázkilövellést indított el.