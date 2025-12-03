Újabb furcsa anomáliákat produkál a rejtélyes 3I/ATLAS

A számítások szerint a 3I/ATLAS nagyjából kétszer akkora távolságra közelíti meg a Földet, mint amekkora az átlagos Föld–Nap-távolság. Bár ez laikus szemmel hatalmasnak tűnhet, csillagászati szempontból rendkívül ritka lehetőséget jelent: földi és űrtávcsövekkel most vizsgálható a lehető legnagyobb részletességgel egy idegen csillagrendszerből érkezett objektum – tájékoztat a Futurism.
Miért különleges a 3I/ATLAS pályája?
A Harvard Egyetem csillagásza, Avi Loeb – aki korábban sem zárta ki, hogy a 3I/ATLAS akár mesterséges eredetű is lehet – továbbra is kiemelt figyelemmel követi az égitest mozgását. Loeb szerint az üstökös pályája és viselkedése több olyan „anomáliát” mutat, amelyeket nehéz a hagyományos modellekkel megmagyarázni.
Az egyik legfeltűnőbb sajátosság, hogy az objektum pályasíkja szinte pontosan egybeesik a Naprendszer bolygóinak síkjával. Ez önmagában is rendkívül valószínűtlen egy véletlenszerűen érkező csillagközi test esetében.
Emellett a 3I/ATLAS szokatlanul nagynak tűnik, több bolygó közelében is elhaladt, és a megfigyelések szerint az átlagosnál jóval több szén-dioxid-jeget és gázt tartalmaz.
Nap felé irányuló csóva és „ellencsóva”
A legnagyobb figyelmet azonban az úgynevezett napfelé irányuló csóva, más néven anti-csóva kelti. Az üstökösöknél megszokott, hogy a csóva a Naptól elfelé mutat, mivel a napszél kifújja az anyagot.
A 3I/ATLAS esetében viszont egy markáns, a Nap irányába mutató gázkilövellést figyeltek meg.
Ezt erősíti meg egy friss tanulmány is, amely az Astronomy & Astrophysics szaklapban jelent meg. Spanyol csillagászok a tenerifei Kétméteres Ikertávcső segítségével július és szeptember között készített felvételeken egy „magasan elhelyezkedő, imbolygó napfelé mutató jetet” azonosítottak.
A megfigyelések szerint ez a gázkilövellés kevesebb mint nyolc fokos eltéréssel igazodik az üstökösmag forgástengelyéhez.
Ez arra utal, hogy az objektumnak viszonylag stabil „nappali” és „éjszakai” oldala van, amelyek a perihélium, vagyis a Naphoz legközelebbi pont elérésekor cserélnek szerepet.
Technológia vagy természet?
A 3I/ATLAS október 29-én haladt el a perihélium közelében, mintegy 126 millió mérföldre a Naptól.
Loeb számításai szerint mindössze fél százalék az esélye annak, hogy egy természetes égitest forgástengelye ilyen pontosan igazodjon a Nap irányához.
Ha a tengelyferdeség nagyobb lenne, a napfelé mutató csóva erőteljesebben „imbolygott” volna, sőt akár időszakosan meg is szűnhetett volna, amikor a kilövellés forrása az éjszakai oldalra kerül.
Ilyen jelenséget azonban nem figyeltek meg.
További különlegesség, hogy a napfelé irányuló csóva a perihélium után sem tűnt el. Ez Loeb szerint arra utalhat, hogy az üstökösmag másik pólusa közelében egy újabb jégzseb aktiválódott, amely friss gázkilövellést indított el.
A csillagász ugyanakkor hozzáteszi: egy hipotetikus, mesterséges eredetű űreszköz esetében akár tudatos döntés is lehetne, hogy a gázkiáramlás a Nap irányába történjen. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy jelenleg nincsenek nagy felbontású felvételek a perihélium környezetéről, így a kérdés továbbra is nyitott.
A 3I/ATLAS üstökös nem csupán ritka látványosság, hanem egyedülálló lehetőséget is kínál arra, hogy betekintést nyerjünk más naprendszerek titkaiba. Következésképpen a Nemzetközi Aszteroidafigyelő Hálózat minden rendelkezésre álló eszközzel monitorozza az üstökös mozgását.
A csillagközi térből érkező különleges égitest új fejezetet nyitott a tudományos megfigyelésekben. A 3I/Atlas egy idegen eredetű üstökös, amely számos érdekességet tár fel a távoli naprendszerek világáról. Ritkasága és összetett viselkedése miatt a kutatók szerint ez az objektum olyan információkat hordoz, amelyek teljesen új megértést adhatnak a mi naprendszerünk működéséről is.