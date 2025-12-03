Újabb furcsa anomáliákat produkál a rejtélyes 3I/ATLAS

Hírlevél
Napokon belül eléri a Földhöz legközelebbi pontját a 3I/ATLAS jelű csillagközi objektum, amely rendkívüli sebességgel száguld át a Naprendszeren, majd örökre eltűnik a mélyűrben. A legtöbb kutató szerint egy távoli csillagrendszerből érkezett üstökösről van szó, ám a 3I/ATLAS számos szokatlan tulajdonsága miatt továbbra is komoly viták övezik.
A számítások szerint a 3I/ATLAS nagyjából kétszer akkora távolságra közelíti meg a Földet, mint amekkora az átlagos Föld–Nap-távolság. Bár ez laikus szemmel hatalmasnak tűnhet, csillagászati szempontból rendkívül ritka lehetőséget jelent: földi és űrtávcsövekkel most vizsgálható a lehető legnagyobb részletességgel egy idegen csillagrendszerből érkezett objektum – tájékoztat a Futurism.

This NASA image obtained on November 19, 2025, shows an annotated version, with the trajectory and scale bar, of the interstellar comet 3I/ATLAS, captured by the High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) camera on NASAs Mars Reconnaissance Orbiter spacecraft on October 2, 2025. Vestige of a distant past or extraterrestrial threat? The comet 3I/ATLAS, currently speeding through our solar system, fascinates scientists and captivates social networks, including Kim Kardashian, who speculate it might be an alien spacecraft. From the superstar to a member of the US Congress, and prominent conspiracy theorists, various voices are questioning whether it is not a natural comet but... an extraterrestrial vessel. (Photo by NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Ez a NASA által 2025. november 19-én készített kép a 3I/ATLAS csillagközi üstökös jegyzetekkel ellátott változatát mutatja, pályájával és méretarányával együtt, amelyet a NASA Mars Reconnaissance Orbiter űrszondájának High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) kamerája rögzített 2025. október 2-án.
Fotó: NASA / NASA / AFP

Miért különleges a 3I/ATLAS pályája?

A Harvard Egyetem csillagásza, Avi Loeb – aki korábban sem zárta ki, hogy a 3I/ATLAS akár mesterséges eredetű is lehet – továbbra is kiemelt figyelemmel követi az égitest mozgását. Loeb szerint az üstökös pályája és viselkedése több olyan „anomáliát” mutat, amelyeket nehéz a hagyományos modellekkel megmagyarázni.

Az egyik legfeltűnőbb sajátosság, hogy az objektum pályasíkja szinte pontosan egybeesik a Naprendszer bolygóinak síkjával. Ez önmagában is rendkívül valószínűtlen egy véletlenszerűen érkező csillagközi test esetében. 

Emellett a 3I/ATLAS szokatlanul nagynak tűnik, több bolygó közelében is elhaladt, és a megfigyelések szerint az átlagosnál jóval több szén-dioxid-jeget és gázt tartalmaz.

Nap felé irányuló csóva és „ellencsóva”

A legnagyobb figyelmet azonban az úgynevezett napfelé irányuló csóva, más néven anti-csóva kelti. Az üstökösöknél megszokott, hogy a csóva a Naptól elfelé mutat, mivel a napszél kifújja az anyagot. 

A 3I/ATLAS esetében viszont egy markáns, a Nap irányába mutató gázkilövellést figyeltek meg.

Ezt erősíti meg egy friss tanulmány is, amely az Astronomy & Astrophysics szaklapban jelent meg. Spanyol csillagászok a tenerifei Kétméteres Ikertávcső segítségével július és szeptember között készített felvételeken egy „magasan elhelyezkedő, imbolygó napfelé mutató jetet” azonosítottak.

A megfigyelések szerint ez a gázkilövellés kevesebb mint nyolc fokos eltéréssel igazodik az üstökösmag forgástengelyéhez. 

Ez arra utal, hogy az objektumnak viszonylag stabil „nappali” és „éjszakai” oldala van, amelyek a perihélium, vagyis a Naphoz legközelebbi pont elérésekor cserélnek szerepet.

Technológia vagy természet?

A 3I/ATLAS október 29-én haladt el a perihélium közelében, mintegy 126 millió mérföldre a Naptól.

 Loeb számításai szerint mindössze fél százalék az esélye annak, hogy egy természetes égitest forgástengelye ilyen pontosan igazodjon a Nap irányához.

Ha a tengelyferdeség nagyobb lenne, a napfelé mutató csóva erőteljesebben „imbolygott” volna, sőt akár időszakosan meg is szűnhetett volna, amikor a kilövellés forrása az éjszakai oldalra kerül. 

Ilyen jelenséget azonban nem figyeltek meg.

További különlegesség, hogy a napfelé irányuló csóva a perihélium után sem tűnt el. Ez Loeb szerint arra utalhat, hogy az üstökösmag másik pólusa közelében egy újabb jégzseb aktiválódott, amely friss gázkilövellést indított el.

A csillagász ugyanakkor hozzáteszi: egy hipotetikus, mesterséges eredetű űreszköz esetében akár tudatos döntés is lehetne, hogy a gázkiáramlás a Nap irányába történjen. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy jelenleg nincsenek nagy felbontású felvételek a perihélium környezetéről, így a kérdés továbbra is nyitott.

A 3I/ATLAS üstökös nem csupán ritka látványosság, hanem egyedülálló lehetőséget is kínál arra, hogy betekintést nyerjünk más naprendszerek titkaiba. Következésképpen a Nemzetközi Aszteroidafigyelő Hálózat minden rendelkezésre álló eszközzel monitorozza az üstökös mozgását.

A csillagközi térből érkező különleges égitest új fejezetet nyitott a tudományos megfigyelésekben. A 3I/Atlas egy idegen eredetű üstökös, amely számos érdekességet tár fel a távoli naprendszerek világáról. Ritkasága és összetett viselkedése miatt a kutatók szerint ez az objektum olyan információkat hordoz, amelyek teljesen új megértést adhatnak a mi naprendszerünk működéséről is.

 

