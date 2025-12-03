Hírlevél
Micsoda? Színt váltott, már zöld fényben ragyog a csillagközi látogató

Szeptemberben még vöröses árnyalatot mutatott, most azonban már zöld fényben ragyog. A 3I/ATLAS csillagközi objektum különleges kémiai összetétele a kutatókat is meglepte.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Az idén felfedezett 3I/ATLAS csillagközi üstökös gyorsan felkeltette a csillagászok és az érdeklődő közönség figyelmét. Július 1-jén fedezték fel, miközben a Nap felé tartott, és hiperbolikus pályája miatt hamarosan elhagyja a Naprendszert. Több teleszkóp, köztük a Hubble és a James Webb is követte az objektumot, most pedig a Gemini North Teleszkóp új felvételein halvány zöldes fényben ragyog – tájékoztat a Universe Today.

This NASA image obtained on November 19, 2025, shows the interstellar comet 3I/ATLAS, circled in the center, as seen by the LLORRI black-and-white imager on NASAs Lucy spacecraft. This image was made by stacking a series of images taken on September 16, 2025, as the comet was zooming toward Mars and spacecraft Lucy was 240 million miles away from 3I/ATLAS. The image shows the comets coma, the fuzzy halo of gas and dust surrounding 3I/ATLAS above, and its tail, a smudge of gas flowing to the right of the comet. Vestige of a distant past or extraterrestrial threat? The comet 3I/ATLAS, currently speeding through our solar system, fascinates scientists and captivates social networks, including Kim Kardashian, who speculate it might be an alien spacecraft. From the superstar to a member of the US Congress, and prominent conspiracy theorists, various voices are questioning whether it is not a natural comet but... an extraterrestrial vessel. (Photo by NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Az 3I/ATLAS csillagközi üstökös – Fotó: NASA / NASA

Mit jelent a zöld fény a 3I/ATLAS üstökös esetében?

A zöldes ragyogás oka a diatomikus szén hevülése, amely a Nap közelében párolog el az üstökös ködéből. Érdekes módon szeptemberben a chilei Gemini South képein még vöröses árnyalatot mutatott az üstökös, ami arra utal, hogy a különböző vegyületek más-más hőmérsékleten párolognak el. A 3I/ATLAS rendkívül gyorsan halad – jóval gyorsabban, mint az ismert korábbi csillagközi látogatók, az ʻOumuamua és a Borisov – és könnyedén elhagyja a Naprendszert.

A Nap hője azonban még hatással lehet az üstökös magjára, ezért további vegyületek, köztük a vas, később is megjelenhetnek a megfigyelések során. 

A felvételek alapján már kimutatták a nikkel jelenlétét, ami megszokott az üstökösökben, a vas viszont eddig nem mutatkozott, így a következő hónapok izgalmas új adatokat ígérnek.

Hogyan figyelhetjük mi is a csillagközi objektumot?

A Gemini North és South teleszkópokhoz kapcsolódó Shadow the Scientists program lehetővé teszi, hogy a nagyközönség valós időben kövesse a csillagászati megfigyeléseket. A program során diákok és érdeklődők Zoomon keresztül követhetik a teleszkópok működését, kérdéseket tehetnek fel, és betekintést nyerhetnek a tudományos folyamatokba. Bryce Bolin, a program vezetője szerint a részvétel „demisztifikálja” a tudományt, és megmutatja, hogyan zajlik az adatgyűjtés a gyakorlatban.

Kell aggódnunk? Száguldásba kezdett a 3I/ATLAS

Az üstökös mozgása a kutatók szerint az utóbbi időben megváltozott. A 3I/ATLAS mérhetően gyorsul, de a szakértők hangsúlyozzák: a jelenség teljesen természetes, és semmilyen veszélyt nem jelent a Földre.

Különös csomagot hordoz a 3I/ATLAS, erre még a tudósok sem számítottak

Egy új kutatás 3I/ATLAS felszínén kitörő gázokat vizsgálta. Itt olyan mennyiségben találtak metanolt és hidrogén-cianidot az objektumon, hogy az még a NASA szakembereit is meglepte. A 3I/ATLAS vizsgálata most olyan kémiai nyomokat tárt fel, amelyek az élet kialakulásának megértésében is döntő szerepet játszhatnak.

 

