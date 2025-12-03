Micsoda? Színt váltott, már zöld fényben ragyog a csillagközi látogató

Az idén felfedezett 3I/ATLAS csillagközi üstökös gyorsan felkeltette a csillagászok és az érdeklődő közönség figyelmét. Július 1-jén fedezték fel, miközben a Nap felé tartott, és hiperbolikus pályája miatt hamarosan elhagyja a Naprendszert. Több teleszkóp, köztük a Hubble és a James Webb is követte az objektumot, most pedig a Gemini North Teleszkóp új felvételein halvány zöldes fényben ragyog – tájékoztat a Universe Today.

Az 3I/ATLAS csillagközi üstökös – Fotó: NASA / NASA

Mit jelent a zöld fény a 3I/ATLAS üstökös esetében?

A zöldes ragyogás oka a diatomikus szén hevülése, amely a Nap közelében párolog el az üstökös ködéből. Érdekes módon szeptemberben a chilei Gemini South képein még vöröses árnyalatot mutatott az üstökös, ami arra utal, hogy a különböző vegyületek más-más hőmérsékleten párolognak el. A 3I/ATLAS rendkívül gyorsan halad – jóval gyorsabban, mint az ismert korábbi csillagközi látogatók, az ʻOumuamua és a Borisov – és könnyedén elhagyja a Naprendszert.

A Nap hője azonban még hatással lehet az üstökös magjára, ezért további vegyületek, köztük a vas, később is megjelenhetnek a megfigyelések során.

A felvételek alapján már kimutatták a nikkel jelenlétét, ami megszokott az üstökösökben, a vas viszont eddig nem mutatkozott, így a következő hónapok izgalmas új adatokat ígérnek.

Hogyan figyelhetjük mi is a csillagközi objektumot?

A Gemini North és South teleszkópokhoz kapcsolódó Shadow the Scientists program lehetővé teszi, hogy a nagyközönség valós időben kövesse a csillagászati megfigyeléseket. A program során diákok és érdeklődők Zoomon keresztül követhetik a teleszkópok működését, kérdéseket tehetnek fel, és betekintést nyerhetnek a tudományos folyamatokba. Bryce Bolin, a program vezetője szerint a részvétel „demisztifikálja” a tudományt, és megmutatja, hogyan zajlik az adatgyűjtés a gyakorlatban.

Kell aggódnunk? Száguldásba kezdett a 3I/ATLAS

Az üstökös mozgása a kutatók szerint az utóbbi időben megváltozott. A 3I/ATLAS mérhetően gyorsul, de a szakértők hangsúlyozzák: a jelenség teljesen természetes, és semmilyen veszélyt nem jelent a Földre.