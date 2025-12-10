A gyilkos 30 évig hitte azt, hogy megúszta – tévedett

Szinte hihetetlen, de csaknem három évtizede rejtőzködött az a férfi, akit most fogtak el Oroszországban, miután bizonyítást nyert, hogy egy gyilkosság elkövetője volt. A gyilkos 1996-ban, előre kitervelt módon támadt rá egy adósra, akit fegyverrel ölt meg. Az ügyben az eljárást évtizedekre felfüggesztették, de idén újraindult, és a férfit végül őrizetbe vették – tájékoztat a Lenta.ru.

A gyilkos évtizedekig árnyékként élt – egy régi ügy buktatta le, most mindent beismert

Fotó: Pexels

Három évtizede történt a leszámolás

A bírósági iratok szerint a férfi 1996. november 2-án társával együtt egy földúton várta az adóst, és automata fegyverrel legalább 15 lövést adott le a járműre.

A sofőr a helyszínen életét vesztette.

Az autó utasa megsebesült, de túlélte a támadást.

A hatóságok 1997-ben felfüggesztették a nyomozást, mivel a tettes eltűnt – egészen mostanáig.

A gyilkos végül feladta magát

2024 decemberében a hatóságok ismét megnyitották az ügyet, és december 4-én sikerült letartóztatni a gyanúsítottat.

A férfi teljes körű beismerő vallomást tett, és elismerte, hogy ő húzta meg a ravaszt.

A bíróság előzetes letartóztatásba helyezte 2,5 hónapra, miközben folytatódik a nyomozás.

