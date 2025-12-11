Meghalt világ legkövérebb nője

Pauline Potter neve az „Élet 250 kiló felett” című műsorban vált ismertté, ahol megdöbbentő fogyása és emberfeletti kitartása miatt sokan példaként tekintettek rá. A Guinness Rekordok Könyve is nyilvántartotta mint a világ legkövérebb nője, miután korábban több mint 300 kilót nyomott – írj a DailyMail.

A világ legkövérebb nője, Pauline Potter hosszú és fájdalmas küzdelem után halt meg, miután a januári autóbaleset teljesen tönkretette az egészségét. Fotó: Northfoto

A tragikus sorsát azonban egy januári hajnal pecsételte meg, amikor fiával együtt egy lerobbant, jelzés nélküli teherautó oldalának rohantak. A jármű megpördült, ők pedig a forgalommal szemben álltak meg—már ekkor súlyos sérüléseket szenvedett.

Az ezt követő 11 hónapban Pauline állapota folyamatosan romlott: nyelőcső-elzáródás miatt nem tudott enni, többszöri kórházi kezelést is kapott és koronavírus-fertőzést kapott.

November 27-én, mindössze 55 évesen hunyt el. Hivatalos halálok nincs, fia gyűjtést indított a temetés költségeire.

A világ legkövérebb nője évekig küzdött — a baleset azonban mindent kettétört

Pauline Potter története sokak számára jelentett reményt, hiszen az „Élet 250 kiló felett” műsorban 200 kilónál is többet fogyott, és úgy tűnt, új életet kezdhet. Súlyos túlsúlya miatt éveken át fia és unokahúga gondozta, majd végül sikerült talpra állnia.

A baleset utáni egészségügyi láncreakció azonban elindította azt a folyamatot, amely végül a halálához vezetett: fájdalmak, gyengeség, légzési problémák, majd a szervezet teljes kimerülése.

