Reggeli pára az ablakon? Súlyos következménye is lehet

Az ablakpárásodás akkor jelenik meg, amikor a beltéri magas páratartalom találkozik a hideg üvegfelülettel, és a levegő nedvességtartalma kicsapódik. Ez főként télen jellemző, amikor a fűtés miatt melegebb levegő áramlik a lakásban, miközben az ablaküveg hőmérséklete alacsony marad - tájékoztat a My Home Book.

A szellőztetés csökkenti az ablakpárásodást

Fotó: Unsplash

Mitől lesz párás az ablak?

A téli időszakban a párás, meleg beltéri levegő gyorsan lehűl az ablak hideg felületén, így a benne lévő vízpára azonnal lecsapódik, amit tovább fokoz a nem megfelelő szellőztetés, a sok párát kibocsátó tevékenység – mint a főzés, zuhanyzás vagy mosás –, a rossz ablak- vagy falszigetelés, valamint a túl magas fűtési hőmérséklet; minél nagyobb a hőmérséklet-különbség, annál több kondenzvíz képződik.

Hogyan előzhető meg az ablakpárásodás?

A megelőzés kulcsa az egyensúly a páratartalom és a lakás hőmérséklete között.

Fontos lépések:

Rendszeres, rövid idejű szellőztetés: 5–10 perc, naponta többször.

A fűtés optimalizálása: hálószobában kb. 18 °C, nappaliban 20–21 °C.

Páramentesítők használata: elektromos vagy só-alapú megoldások.

Ablakszigetelés ellenőrzése: régi ablakoknál gyakori a hőhíd.

Vízforrások kezelése: fedő használata főzéskor, fürdés után azonnali szellőztetés.

Ezek a lépések jelentősen csökkentik a reggeli páralecsapódás kialakulását.

Milyen gyakran kell szellőztetni, hogy ne párásodjon az ablak?

A szakértők szerint naponta 2–4 alkalommal szükséges átszellőztetni a lakást. A leghatékonyabb módszer a kereszthuzatos, teljes ablaknyitás, mert így néhány perc alatt kicserélődik a meleg, páradús levegő. A bukóra nyitott ablak nem hatékony, csak hűti a falakat, növelve a penészedés veszélyét.