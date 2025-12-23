Hírlevél
Világszerte nő az aggodalom: az adenovírus gyorsan terjed, célzott gyógymód nincs

Világszerte nő az aggodalom egy rendkívül fertőző vírus miatt, miközben az esetszámok emelkednek. Az adenovírus gyors terjedése és a célzott gyógymód hiánya miatt az orvosok fokozott óvatosságra intenek.
Az adenovírus egy rendkívül fertőző kórokozó, amely gyermekeket és felnőtteket egyaránt érinthet, és többféle módon is terjedhet. A vírus cseppfertőzéssel, köhögéssel, tüsszentéssel, valamint közvetlen érintkezéssel – például kézfogással – is könnyen továbbadható.

láz-megfázás-torokfájás és hányinger – ezeket okozza az adenovírus
láz-megfázás-torokfájás és hányinger – ezeket okozza az adenovírus (illusztráció)

Influenzaszerű tüneteket okoz az adenovírus

Az adenovírus tünetei gyakran összetéveszthetők más megbetegedésekkel, mivel a panaszok sok esetben a Covid–19-hez vagy az influenzához hasonlítanak. A fertőzés leggyakoribb jelei közé tartozik a láz, a torokfájás, a tüsszögés és a köhögés, de előfordulhat akut hörghurut vagy akár tüdőgyulladás is.

Nemcsak a légutakat érinti

A vírus nem kizárólag légúti tüneteket okozhat. Egyes esetekben kötőhártya-gyulladás is kialakulhat, míg máskor a gyomor-bélrendszer érintett. Az akut gyomor-bélhurut hányással, hasmenéssel, hányingerrel és gyomorfájással járhat, ami különösen gyermekeknél jelenthet komolyabb megterhelést.

Enyhe lefolyású lehet, mégis óvatosságra intenek

Az új információk szerint a legtöbb adenovírus fertőzés enyhe lefolyású, ennek ellenére az orvosok hangsúlyozzák a megelőzés fontosságát. Eric Sachinwalla szerint tünetek esetén elengedhetetlen az izoláció, mivel a vírus gyorsan terjed, és könnyen továbbadható másoknak.

Kezelés: tüneti enyhítés, nem gyógyítás

Jelenleg nincs célzott gyógymód az adenovírus ellen. Az adenovírus fertőzés kezelése pihenésből, bőséges folyadékfogyasztásból és tüneti szerek alkalmazásából áll. Ezek a megoldások enyhíthetik a panaszokat, de magát a vírust nem szüntetik meg – írja a The Mirror.

Az adenovírus gyakori tünetei: láz, megfázás, hörghurut
Fotó: Unsplash

Az adenovírus leggyakoribb tünetei

  • megfázás- vagy influenzaszerű tünetek
  • láz
  • torokfájás
  • akut hörghurut
  • tüdőgyulladás
  • kötőhártya-gyulladás
  • akut gyomor-bélhurut
  • hasmenés
  • hányás

Egy új, gyorsan terjedő és sokakat megbetegítő vírus miatt adtak ki figyelmeztetést az egészségügyi szakemberek. A beszámolók szerint világszerte emelkedik az adenovírusos fertőzések száma, amely bár több tünetében hasonlít az influenzára vagy a Covidra, kezelés szempontjából jóval problémásabb.

Az elmúlt években egyre többször kerül szóba egy olyan állatbetegség, amely elsősorban a nyulakat érinti, és súlyos következményekkel járhat. A veszélyes vírus megjelenése miatt nő az aggodalom az állattartók körében, mivel a fertőzés már Magyarországon is felbukkant.

 

