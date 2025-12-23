Világszerte nő az aggodalom: az adenovírus gyorsan terjed, célzott gyógymód nincs

Az adenovírus egy rendkívül fertőző kórokozó, amely gyermekeket és felnőtteket egyaránt érinthet, és többféle módon is terjedhet. A vírus cseppfertőzéssel, köhögéssel, tüsszentéssel, valamint közvetlen érintkezéssel – például kézfogással – is könnyen továbbadható.

láz-megfázás-torokfájás és hányinger – ezeket okozza az adenovírus (illusztráció) Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Influenzaszerű tüneteket okoz az adenovírus

Az adenovírus tünetei gyakran összetéveszthetők más megbetegedésekkel, mivel a panaszok sok esetben a Covid–19-hez vagy az influenzához hasonlítanak. A fertőzés leggyakoribb jelei közé tartozik a láz, a torokfájás, a tüsszögés és a köhögés, de előfordulhat akut hörghurut vagy akár tüdőgyulladás is.

Nemcsak a légutakat érinti

A vírus nem kizárólag légúti tüneteket okozhat. Egyes esetekben kötőhártya-gyulladás is kialakulhat, míg máskor a gyomor-bélrendszer érintett. Az akut gyomor-bélhurut hányással, hasmenéssel, hányingerrel és gyomorfájással járhat, ami különösen gyermekeknél jelenthet komolyabb megterhelést.

Enyhe lefolyású lehet, mégis óvatosságra intenek

Az új információk szerint a legtöbb adenovírus fertőzés enyhe lefolyású, ennek ellenére az orvosok hangsúlyozzák a megelőzés fontosságát. Eric Sachinwalla szerint tünetek esetén elengedhetetlen az izoláció, mivel a vírus gyorsan terjed, és könnyen továbbadható másoknak.

Kezelés: tüneti enyhítés, nem gyógyítás

Jelenleg nincs célzott gyógymód az adenovírus ellen. Az adenovírus fertőzés kezelése pihenésből, bőséges folyadékfogyasztásból és tüneti szerek alkalmazásából áll. Ezek a megoldások enyhíthetik a panaszokat, de magát a vírust nem szüntetik meg – írja a The Mirror.

Az adenovírus leggyakoribb tünetei

megfázás- vagy influenzaszerű tünetek

láz

torokfájás

akut hörghurut

tüdőgyulladás

kötőhártya-gyulladás

akut gyomor-bélhurut

hasmenés

hányás

