Nem múlik el a megfázás? Lehet, hogy ez a vírus áll a háttérben

2025. decemberében, Nagy-Britanniában az egészségügyi hatóságok megerősítették, hogy a mostani, elhúzódó megbetegedéshullám hátterében az adenovírus tömeges terjedése áll. Az esetek száma egybeesik a szezonális influenza időszakával, ezért sok beteg kezdetben megfázásra vagy influenzára gyanakodott. A szakemberek szerint azonban ezek a vírusok jóval összetettebb tünetegyüttest okoznak, és hosszabb lefolyású betegséget eredményeznek – tájékoztat a FOCUS online.

Ezért tart tovább – az adenovírus több szervrendszert is támad

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

Mik is pontosan az adenovírusok?

Ma már több mint 50 különböző típusuk ismert, amelyek az embert megbetegíthetik.

Adenovírus – miért olyan veszélyes?

A vírus rendkívül ellenálló: akár hetekig életképes maradhat különböző felületeken. Köhögéssel, tüsszentéssel, szennyezett kézzel, tárgyakkal, sőt ritka esetekben szennyezett medencevízzel is terjedhet.

A fertőzés emiatt rendkívül gyorsan képes terjedni közösségekben, különösen iskolákban, óvodákban és egészségügyi intézményekben.

Ezek a tünetek utalhatnak fertőzésre

A kezdeti panaszok hasonlítanak a megfázáshoz: láz, torokfájás, köhögés és kimerültség jelentkezhet. Néhány nap elteltével azonban égő, könnyező szemek, hasmenés, hányás és erős gyengeség is kialakulhat.

A tünetek akár két hétig is fennállhatnak, különösen gyermekeknél, időseknél, várandós nőknél és legyengült immunrendszerűeknél.

Mi segít – és mi nem?

Jelenleg nincs védőoltás és célzott gyógyszer az adenovírus ellen.

A kezelés a tünetek enyhítésére korlátozódik: ágynyugalom, folyadékpótlás, valamint szükség esetén láz- és fájdalomcsillapítók alkalmazása javasolt. A megelőzésben pedig a higiénia játszik kulcsszerepet: gyakori kézmosás, a közösségi érintkezések csökkentése és a zsúfolt helyek kerülése jelenti a leghatékonyabb védelmet.