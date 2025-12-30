Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Terrortámadás Putyin ellen: Donald Trump is a célpontok között

Friss

Újabb ország mond nemet az LMBTQ-propagandára – szigorú törvényt írt alá az elnök

adenovírus

Nem múlik el a megfázás? Lehet, hogy ez a vírus áll a háttérben

31 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több ezer embert döntött ágynak egy elhúzódó, influenzaszerű megbetegedés Európa-szerte. Az adenovírus a szakemberek szerint különösen alattomos kórokozó, mert hosszabb ideig tartó tüneteket okoz, és egyszerre több szervrendszert is megtámadhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
adenovírusegészségfertőzésinfluenzavírus

2025. decemberében, Nagy-Britanniában az egészségügyi hatóságok megerősítették, hogy a mostani, elhúzódó megbetegedéshullám hátterében az adenovírus tömeges terjedése áll. Az esetek száma egybeesik a szezonális influenza időszakával, ezért sok beteg kezdetben megfázásra vagy influenzára gyanakodott. A szakemberek szerint azonban ezek a vírusok jóval összetettebb tünetegyüttest okoznak, és hosszabb lefolyású betegséget eredményeznek – tájékoztat a FOCUS online.

adenovírus
Ezért tart tovább – az adenovírus több szervrendszert is támad
Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels 

Mik is pontosan az adenovírusok?

Az adenovírusok DNS-alapú kórokozók, amelyeket az 1950-es években azonosítottak először. Különlegességük, hogy nemcsak a légutakat támadják meg: gyakran érintik a szemet, a gyomor-bélrendszert és a húgyutakat is. Ez magyarázza, miért járhatnak a fertőzések hasmenéssel, hányással és kötőhártya-gyulladással is.

Ma már több mint 50 különböző típusuk ismert, amelyek az embert megbetegíthetik.

Adenovírus – miért olyan veszélyes?

A vírus rendkívül ellenálló: akár hetekig életképes maradhat különböző felületeken. Köhögéssel, tüsszentéssel, szennyezett kézzel, tárgyakkal, sőt ritka esetekben szennyezett medencevízzel is terjedhet.

A fertőzés emiatt rendkívül gyorsan képes terjedni közösségekben, különösen iskolákban, óvodákban és egészségügyi intézményekben.

Ezek a tünetek utalhatnak fertőzésre

A kezdeti panaszok hasonlítanak a megfázáshoz: láz, torokfájás, köhögés és kimerültség jelentkezhet. Néhány nap elteltével azonban égő, könnyező szemek, hasmenés, hányás és erős gyengeség is kialakulhat.

A tünetek akár két hétig is fennállhatnak, különösen gyermekeknél, időseknél, várandós nőknél és legyengült immunrendszerűeknél.

Mi segít – és mi nem?

Jelenleg nincs védőoltás és célzott gyógyszer az adenovírus ellen.

A kezelés a tünetek enyhítésére korlátozódik: ágynyugalom, folyadékpótlás, valamint szükség esetén láz- és fájdalomcsillapítók alkalmazása javasolt. A megelőzésben pedig a higiénia játszik kulcsszerepet: gyakori kézmosás, a közösségi érintkezések csökkentése és a zsúfolt helyek kerülése jelenti a leghatékonyabb védelmet.

Kapcsolódó tartalmaink:

Egy halálos fertőzés miatt fújtak riadót — ezrek lélegezhettek ugyanabban a levegőben

Az ünnepi utazási csúcs idején komoly egészségügyi riasztást adtak ki az amerikai hatóságok. A kanyaró fertőzés miatt ugyanis több ezer utas lehetett veszélyben az Egyesült Államok egyik legforgalmasabb repülőterén. Az eset a Newark Liberty International Airport területét érinti, ahol a hatóságok szerint egy fertőző személy haladt át a terminálokon anélkül, hogy pontosan beazonosítható lenne az útvonala.

Vészjelzést adtak ki! – Kórházak omlanak össze a terhelés alatt: kitört a járvány!

Európa-szerte terjed az úgynevezett „szuperinfluenza”, és a helyzet egyre súlyosabbá válik. A szakértők szerint az influenza idei szezonja rekordot dönthet, miközben kórházak jelentenek kritikus állapotot, iskolák zárnak be, és több országban újra megjelentek a maszkviselési ajánlások.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!