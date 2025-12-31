Új tanulmány borzolja a kedélyeket – az ADHD és az autizmus a külsőt is alakíthatja

Az ADHD és az autizmus kapcsán 2025-ben, Lengyelországban és Japánban végzett kutatások arra mutattak rá, hogy ezek a neurofejlődési állapotok összefüggésben állhatnak egy jellegzetes testtartási eltéréssel. A vizsgálatok szerint több érintett gyermeknél megfigyelhető az úgynevezett előrebillent medencehelyzet, amely a test arányait és a járás módját is befolyásolhatja – tájékoztat a The Sun.
Mit jelent az előrebillent medence?
Az előrebillent medence egy gyakori testtartási eltérés, amely során a medence előrefelé billen, a deréktáj fokozottan ívelt, a has előre domborodik, miközben a farpofák hangsúlyosabbnak tűnhetnek. Ez a jelenség a köznyelvben gyakran „kacsafar” néven ismert.
ADHD és autizmus: járásbeli és testtartási eltérések
A kutatók szerint mind az ADHD-val, mind az autizmussal élő gyermekeknél gyakrabban figyelhető meg az előrebillent medence, valamint az ettől eltérő járásminta. Egy 2025-ben publikált lengyel tanulmány szerit:
az autizmussal élő gyermekek hajlamosabbak a normál testtartástól való eltérésre,
míg egy japán kutatás szerint
az ADHD-val élő fiúk átlagosan előrébb billent medencével jártak, mint kortársaik.
Milyen következményei lehetnek?
A szakemberek szerint a megváltozott testtartás hosszú távon derék-, csípő- és térdfájdalmakhoz, valamint egyensúlyi problémákhoz vezethet. Emellett egyes érintetteknél a járásbeli eltérések megnehezíthetik a sportolást és a hirtelen mozdulatokat igénylő tevékenységeket.
Mikor szükséges a segítség?
A szakértők hangsúlyozzák, hogy nem minden esetben van szükség beavatkozásra. Amennyiben azonban a testtartási vagy járásbeli eltérések fájdalmat, gyakori elesést vagy mozgáskorlátozottságot okoznak, közösségi alapú mozgásprogramokat, sportot vagy táncot javasolnak a mozgáskoordináció és az izomerő fejlesztésére.
