Drasztikus adóemelés jöhet a dohánytermékeknél – erőteljes tiltakozás az EU-ban és Magyarországon

Az Európai Bizottság egy átfogó javaslatot dolgozott ki a dohánytermékek jövedéki adózásáról. Az adóemelés célja elméletben a közegészség védelme és a dohányzás visszaszorítása, ám a részletek jóval messzebbre mutatnak.
A tervezet alapján a cigaretták jövedéki adója akár 140 százalékkal is emelkedhetne, míg egyes nikotintermékek esetében – mint például a hevített dohánygőzölők és más alternatívák – ez az arány akár 260 százalékig is nőhet. Ez a fajta növekedés jelentősen befolyásolhatja a termékek kiskereskedelmi árát, ami a fogyasztók számára közvetlenül érezhető hatást jelentene.
A javaslat hátterében az áll, hogy az adókulcsok jobban tükrözzék az adott termékek egészségügyi kockázatait. A reform célkitűzése tehát részben az, hogy az embereket kevésbé káros alternatívák felé terelje – például a hagyományos füstölő dohánytermékek helyett –, de az intézkedés mértéke és ütemezése sok kérdést vet fel.
Miért tiltakoznak a gyártók és szervezetek?
Számos európai és magyar dohányipari szereplő, valamint iparági érdekcsoport nyílt levélben fordult az Európai Bizottsághoz. Ebben több pontban is élesen bírálják a javasolt adóemelést, mondván, hogy a tervezet nem veszi kellőképpen figyelembe a különböző termékek kockázati szintjét és a piac sajátosságait.
A kritikusok szerint az egységes, differenciálás nélküli adókulcsok több problémát okozhatnak:
- túl nagy terhet rónak a dohányiparra és az azonos termelési láncra, akár munkahelyek megszűnéséhez is vezethetnek;
- növelik a legális helyett az illegális dohányáruk iránti keresletet, amelyet nehezebb ellenőrizni;
- a magas adók felerősítik a fogyasztói kiadásokat, különösen az alacsonyabb jövedelmű háztartások esetében.
Szakmai szervezetek úgy vélik, hogy egy hirtelen és nagymértékű adóterhelés inkább a feketepiac erősödéséhez vezet, mintsem a dohányzás visszaszorításához. Ez ellentétes lehet a közegészségügyi célokkal is.
Az adóemelés gazdasági hatásai és az érdekek
A dohányipar nem csupán egyetlen termék előállításáról szól; a teljes ellátási láncban több millió ember dolgozik Európában, az agráriumtól a feldolgozáson át a kiskereskedelmi hálózatokig. A jelenlegi adók jelentős bevételt biztosítanak az állami költségvetések számára minden tagállamban.
A szakmai érvek szerint az iparágban dolgozók munkahelyeinek védelme, a vidéki közösségek fenntarthatósága, illetve a dohánytermékek legális kereskedelmének támogatása érdekében fontos lenne, hogy a reform ne csak a közegészségügyet tekintse elsődleges célnak, hanem gazdasági hatásokat is súlyozza.
Ennek érdekében felmerülő javaslat például a fokozatos bevezetés vagy a termékkategóriák szerinti differenciálás lehetősége, amely csökkentené a hirtelen bevételnövekedésből adódó visszaélések kockázatát.
Mi történhet a következő hónapokban?
A javasolt reform még nem jogszabály. A tervezet jelenleg vitaindító dokumentumként szolgál, amelyet a tagállamok, az Európai Parlament és az érintett szakmai szervezetek közösen tárgyalnak meg. Ezt követően jöhet a végleges jogalkotási folyamat.
Elemzők szerint a dohánytermékek adóemelése hosszú távon valóban hozzájárulhat a dohányzás visszaszorításához, de a mérték és az ütemezés kritikus szerepet játszik abban, hogy ez mennyire válik hatékonnyá anélkül, hogy a gazdasági kockázatok – például az illegális piac növekedése vagy a munkahelyek veszélyeztetettsége – domináljanak.
Az EU által javasolt jövedékiadó-reform jelentős változásokat hozhat a dohánytermékek piacán, amely mind a fogyasztók, mind a gyártók számára érezhető következményekkel járna. Bár a közegészségügyi célok indokoltak lehetnek, a szakmai szervezetek aggályai rávilágítanak arra, hogy a gazdasági és társadalmi hatásokat is figyelembe kell venni a jogalkotási folyamat során. A témában várhatóan tovább folytatódnak a tárgyalások az EU intézményeiben, és a jövőbeni döntések alakítják majd, hogyan változik a dohánytermékek adózása és piaci helyzete Európában, valamint Magyarországon.