Drasztikus adóemelés jöhet a dohánytermékeknél – erőteljes tiltakozás az EU-ban és Magyarországon

Az Európai Bizottság egy átfogó javaslatot dolgozott ki a dohánytermékek jövedéki adózásáról. Az adóemelés célja elméletben a közegészség védelme és a dohányzás visszaszorítása, ám a részletek jóval messzebbre mutatnak.

A tervezett EU-s adóemelés hatással lehet a fogyasztókra, a legális piacra, sőt még a magyar gyártókra is.

A tervezet alapján a cigaretták jövedéki adója akár 140 százalékkal is emelkedhetne, míg egyes nikotintermékek esetében – mint például a hevített dohánygőzölők és más alternatívák – ez az arány akár 260 százalékig is nőhet. Ez a fajta növekedés jelentősen befolyásolhatja a termékek kiskereskedelmi árát, ami a fogyasztók számára közvetlenül érezhető hatást jelentene.

A javaslat hátterében az áll, hogy az adókulcsok jobban tükrözzék az adott termékek egészségügyi kockázatait. A reform célkitűzése tehát részben az, hogy az embereket kevésbé káros alternatívák felé terelje – például a hagyományos füstölő dohánytermékek helyett –, de az intézkedés mértéke és ütemezése sok kérdést vet fel.

Miért tiltakoznak a gyártók és szervezetek?

Számos európai és magyar dohányipari szereplő, valamint iparági érdekcsoport nyílt levélben fordult az Európai Bizottsághoz. Ebben több pontban is élesen bírálják a javasolt adóemelést, mondván, hogy a tervezet nem veszi kellőképpen figyelembe a különböző termékek kockázati szintjét és a piac sajátosságait.

A kritikusok szerint az egységes, differenciálás nélküli adókulcsok több problémát okozhatnak:

túl nagy terhet rónak a dohányiparra és az azonos termelési láncra, akár munkahelyek megszűnéséhez is vezethetnek;

növelik a legális helyett az illegális dohányáruk iránti keresletet, amelyet nehezebb ellenőrizni;

a magas adók felerősítik a fogyasztói kiadásokat, különösen az alacsonyabb jövedelmű háztartások esetében.

Szakmai szervezetek úgy vélik, hogy egy hirtelen és nagymértékű adóterhelés inkább a feketepiac erősödéséhez vezet, mintsem a dohányzás visszaszorításához. Ez ellentétes lehet a közegészségügyi célokkal is.

Az adóemelés gazdasági hatásai és az érdekek

A dohányipar nem csupán egyetlen termék előállításáról szól; a teljes ellátási láncban több millió ember dolgozik Európában, az agráriumtól a feldolgozáson át a kiskereskedelmi hálózatokig. A jelenlegi adók jelentős bevételt biztosítanak az állami költségvetések számára minden tagállamban.