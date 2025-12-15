Meglepő dolog derült ki a szellentésről! Kulcsfontosságú lehet a rettegett betegség legyőzésében

Egy friss, a Johns Hopkins Egyetem kutatói által végzett tanulmány szerint a hidrogén-szulfid nevű gáz – amely a kellemetlen szagú bélgázok egyik fő összetevője – fontos szerepet játszhat az agy egészségének megőrzésében.

A szellentés büdös tud lenni ugyan, de jót tehet az agynak

Fotó: Shutterstock

Az állatkísérletek arra utalnak, hogy ez az anyag javíthatja a memóriát és a mozgáskoordinációt, valamint lassíthatja az Alzheimer-kórhoz köthető idegsejt-károsodást.

A kutatás során Alzheimer-kórra hajlamos egereket kezeltek egy olyan vegyülettel, amely fokozatosan hidrogén-szulfidot szabadít fel a szervezetben.

Az eredmények szerint a kezelt állatok kognitív teljesítménye jelentősen javult, miközben csökkent az idegsejtekben felhalmozódó, káros Tau-fehérje mennyisége is – írja a NY Post.

Az agykutatók optimisták

A tudósok szerint az életkor előrehaladtával a szervezet egyre kevesebbet termel ebből a gázból, ami hozzájárulhat a neurodegeneratív betegségek kialakulásához. Az agykutatók hangsúlyozzák: ez a felfedezés nem arra akar buzdítani, hogy minél több legyen a szellentésünk a nap folyamán, és bárki szándékosan belélegezze a bélgázokat, hanem arra mutat rá, hogy a hidrogén-szulfid sejtszintű védőhatása a jövőben új terápiák alapja lehet az Alzheimer-kór és más demenciák kezelésében.

Korábbi kutatások kimutatták, hogy a női bélgázok büdösebbek.

A női puffadás jelentősen magasabb koncentrációban tartalmaz hidrogén-szulfidot, mint a férfiak fingása – ami azt jelenti, hogy a hölgyek gáza általában erősebb szagú, mint a férfiaké – ahogy azt az Origo is megírta.