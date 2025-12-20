Szenzációs felfedezés: áttörés jöhet az egyik legagresszívabb daganat kezelésében

A mumbai intézetben – amely a rák megelőzésével, kezelésével és kutatásával foglalkozik – 20 agydaganatos (glioblasztómás) beteg bevonásával végezték el a vizsgálatot. A páciensek egy része rezveratrolt és rezet tartalmazó tablettát kapott a műtét előtti napokban, míg a kontrollcsoport nem szedett semmit – számol be a Fox News.

A glioblasztóma a legagresszívabb agydaganat (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Új szemlélettel közelítenek az agydaganathoz

A kutatók szerint a kezelt betegek daganataiban drámaian csökkentek azok a DNS-töredékek, amelyek gyulladást okoznak és elősegítik a tumor agresszív viselkedését.

A számok önmagukért beszélnek:

a daganat növekedési aktivitása 33 százalékkal csökkent

a rákos biomarkerek szintje 57 százalékkal esett vissza

az immunrendszert blokkoló jelek 41 százalékkal mérséklődtek

a daganatos őssejtek jelenléte több mint felére csökkent

Ráadásul a kutatás során egyetlen mellékhatást sem jelentettek. A kutatás vezetője, Dr. Indraneel Mittra szerint ideje új szemlélettel közelíteni a daganatos betegségekhez.

Több mint 2500 éve próbáljuk elpusztítani a rákot, talán itt az ideje, hogy inkább a gyógyítására koncentráljunk”

– fogalmazott.

A rezveratrol – amely természetes formában például vörös szőlőben és bogyós gyümölcsökben is megtalálható – rézzel kombinálva olyan reakciót indít el, amely lebontja a daganatot tápláló DNS-maradványokat. Ez a mechanizmus lehet a kulcsa a kedvező hatásoknak.

Bár az eredmények ígéretesek, a kutatók és az Amerikai Rákellenes Társaság is óvatosságra intenek. A vizsgálat kis létszámú volt, rövid ideig tartott, és nem bizonyítja, hogy a módszer hosszú távon javítja a túlélést.

Ez csak az első lépés. Senki ne kezdjen el önállóan étrend-kiegészítőket szedni a kezelés helyett”

– hangsúlyozta Mittra.

A rezveratrol–réz kombináció nem helyettesíti a műtétet, a sugárkezelést vagy a kemoterápiát. A glioblasztóma az egyik legrosszabb túlélési arányú daganattípus, ezért minden új megközelítés hatalmas figyelmet kap. A kutatók szerint nagyobb, hosszabb távú vizsgálatokra van szükség, mielőtt valódi áttörésről beszélhetnénk. Egy azonban biztos: a tudomány egy új irányba indult el, és ez akár forradalmasíthatja a rákkezelésről alkotott gondolkodásunkat.