Hiába utaztak business classon, szégyenletes eset történt velük a repülőn

Sokkot kapott egy virginiai család, amikor egy Európába tartó transzatlanti repülőúton kiderült, hogy ágyi poloskák csípték össze őket a fedélzeten. A négytagú család most 200 ezer dolláros kártérítést követel a légitársaságoktól. Az ágyi poloska sajnos bárhol előfordulhat.
Az orvosként dolgozó Romulo Albuquerque, felesége és két gyermekük üzleti osztályon (business class) utaztak az Egyesült Államokból Amszterdamba, majd Belgrádba, ám az út hamar rémálommá vált. A beszámolójuk szerint már az Atlanti-óceán felett érezték, hogy „másznak rajtuk a bogarak”, később pedig vörös, viszkető csípések jelentek meg a nyakukon, karjukon és hátukon. Később kiderült, hogy ágyi poloska okozta a tüneteket – számolt be az Independent

Ágyi poloska – Fotó: Unpslash
Nagy összegű kártérítést kaphatnak az ágyi poloska-csípések miatt

Állításuk szerint a személyzet arra kérte őket, hogy maradjanak csendben, nehogy pánik törjön ki a gépen, és még a leszállás előtt is azt tanácsolták, ne beszéljenek a történtekről, különben lekéshetik a csatlakozásukat. 

A nyaralást teljesen beárnyékolta az eset. A csípések napokig nem múltak el, a gyerekeknek orvosi ellátásra volt szükségük, hazatérésük után pedig ruhákat és személyes tárgyakat is kidobtak a fertőzésveszély miatt. A család szerint a gyerekeket az iskolában is kellemetlenségek érték a látható nyomok miatt.

A keresetben mind a járatot üzemeltető KLM-et, mind a jegyet értékesítő Delta Air Lines-t megnevezték. A család 200 ezer dollár kártérítést követel a testi és lelki szenvedések, valamint az anyagi károk miatt.

Szakértők szerint bár ritkán beszélnek róla, ágyi poloskák repülőgépeken is előfordulhatnak, főként a kárpitozott ülések miatt. A per kimenetele precedensértékű lehet a légi közlekedésben. 

Láthatatlan ellenség

Az ágyi poloska (Cimex lectularius) az emberiség egyik legrégebbi és legkitartóbb „ellensége” a háztartásokban.

A csípés jelei és felismerése

Az ágyi poloska egész évben feltűnhet otthonunkban, emberi vérrel táplálkozó élősködő, aki társbérletet válthat az embernél.

 

