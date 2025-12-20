Hiába utaztak business classon, szégyenletes eset történt velük a repülőn

Az orvosként dolgozó Romulo Albuquerque, felesége és két gyermekük üzleti osztályon (business class) utaztak az Egyesült Államokból Amszterdamba, majd Belgrádba, ám az út hamar rémálommá vált. A beszámolójuk szerint már az Atlanti-óceán felett érezték, hogy „másznak rajtuk a bogarak”, később pedig vörös, viszkető csípések jelentek meg a nyakukon, karjukon és hátukon. Később kiderült, hogy ágyi poloska okozta a tüneteket – számolt be az Independent.

Ágyi poloska

Fotó: Unpslash

Nagy összegű kártérítést kaphatnak az ágyi poloska-csípések miatt

Állításuk szerint a személyzet arra kérte őket, hogy maradjanak csendben, nehogy pánik törjön ki a gépen, és még a leszállás előtt is azt tanácsolták, ne beszéljenek a történtekről, különben lekéshetik a csatlakozásukat.

A nyaralást teljesen beárnyékolta az eset. A csípések napokig nem múltak el, a gyerekeknek orvosi ellátásra volt szükségük, hazatérésük után pedig ruhákat és személyes tárgyakat is kidobtak a fertőzésveszély miatt. A család szerint a gyerekeket az iskolában is kellemetlenségek érték a látható nyomok miatt.

A keresetben mind a járatot üzemeltető KLM-et, mind a jegyet értékesítő Delta Air Lines-t megnevezték. A család 200 ezer dollár kártérítést követel a testi és lelki szenvedések, valamint az anyagi károk miatt.

Szakértők szerint bár ritkán beszélnek róla, ágyi poloskák repülőgépeken is előfordulhatnak, főként a kárpitozott ülések miatt. A per kimenetele precedensértékű lehet a légi közlekedésben.

Láthatatlan ellenség

Az ágyi poloska (Cimex lectularius) az emberiség egyik legrégebbi és legkitartóbb „ellensége” a háztartásokban.

A csípés jelei és felismerése

Az ágyi poloska egész évben feltűnhet otthonunkban, emberi vérrel táplálkozó élősködő, aki társbérletet válthat az embernél.