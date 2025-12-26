Hihetetlen: egy férfi keze önálló életre kelt egy ritka betegség következtében

Egy 76 éves férfi különös tünetekkel került kórházba Waterfordban: karja akaratlanul mozgott, néha megütötte saját fejét, miközben állatokat látott a képzeletében. Az orvosok súlyos agykárosodást diagnosztizáltak nála, amely ritka idegrendszeri állapot, az úgynevezett idegenkéz-szindróma (AHS) jele volt – számol be a Daily Mail.

Súlyos agykárosodás miatt kelt „önálló életre” a férfi keze – Fotó: Unsplash

Hogyan kelhetett „önálló életre” a férfi keze az agykárosodás miatt?

A férfi gondozói elmondása szerint gyakran zavartnak tűnt, és karjait bizonyos időközönként mozgatta. A kórházban azonban a bal karja „önálló életre kelt”: szorosan megfogta a ruháját és a törzsét, ami miatt a kar és a kéz megdagadt. Az AHS, más néven idegenkéz-szindróma, rendkívül ritka, világszerte mindössze körülbelül 50 esetet jegyeztek fel. A szindróma következtében a kéz akaratlanul mozog, mintha saját tudata lenne: megfoghat tárgyakat, ki- vagy begombolhatja a ruhát, sőt akár bántalmazhatja is a beteget.

Milyen agykárosodás áll a háttérben?

A CT-vizsgálat kimutatta, hogy a férfi bal halántéklebenyében és nyakszirti lebenyében történt agykárosodás. A sérülés a corpus callosumot is érintette – az agy C-alakú idegrost-kötelét, amely összeköti a két féltekét. Ez a rész alapvető fontosságú a mozgáskoordináció, az érzékelés és a gondolkodás szempontjából. Az orvosok szerint a károsodás egy agyvérzés következménye lehetett.

Milyen ritka betegségek állhatnak az idegenkéz-szindróma mögött?

A férfi több krónikus betegségben is szenvedett: a szívelégtelenség, cukorbetegség és magas vérnyomás is szerepelt a listán. Emellett alkoholproblémái is voltak, ami növeli a Marchiafava-Bignami-betegség (MBD) – egy ritka idegrendszeri állapot – kockázatát, amely a corpus callosumot károsítja. Az orvosok szerint az idegenkéz-szindróma ebben az esetben az MBD egyik megnyilvánulása lehetett.

Hogyan kezelhető az idegenkéz-szindróma és az agykárosodás más tünetei?

Mivel a szindróma rendkívül ritka, nincs standard kezelése. A férfinak lorazepámot adtak a nyugtalanság és delírium csökkentésére, ami egyben a kéz akaratlan mozgását is kontrollálta. A beteg néhány nap után elhagyhatta a kórházat, és továbbra is agyi vizsgálatokkal, valamint vérhígító kezeléssel próbálják csökkenteni egy újabb stroke kockázatát. Az orvosok számára nem világos, hogy az idegenkéz-szindróma teljesen megszűnt-e.